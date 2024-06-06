CoCo連3天「4款茶通通20元」！發發「優格買1送1」

主打療癒細優格飲的「發發」，今夏以奇異果做為主元素，搭配上全新的「青蘋凍凍」，推出兩款全新飲品。「青蘋凍凍奇異果優格」將奇異果與發發招牌優格結合，再加入青蘋凍凍增添咀嚼感，帶來消暑的酸爽滋味，中杯95元。「青蘋凍凍奇異果茶」則是將微酸的奇異果與高山青茶交織出清新的果茶韻味，並同樣添加青蘋凍凍增添口感，大杯85元。

除此之外，發發即日起也推出「奇異鳥雲朵杯墊」，以及由良杯製所 Oolab 監製的「奇異鳥透明雙層環保隨行杯」，還有6月新款的「奇異鳥金屬徽章別針」，適合粉絲蒐集。為慶祝新品上市，6月8日至6月11日，購買2杯「青蘋凍凍奇異果優格」或「青蘋凍凍奇異果茶」享88折優惠。另外為慶祝台中黎明牧場開幕，6月14日至6月16日，限時享「指定優格買1送1」，每日限量100組。6月17日起，全門市單筆消費滿188元即可參加抽獎，有機會獲得奇異鳥療癒大抱枕。