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挑戰618手機最低價 iPhone、三星摺疊機現省近1.3萬元
地標網通宣布618年中購機嘉年華開跑，即日起至6月21日期間針對「高人氣熱銷機型」推破盤特殺優惠，超狂折扣近5折，首推三星Galaxy Z Flip 5下殺近1.3萬，19,990元即可擁有，6.1折價格超甜；iPhone 14 Pro Max比蘋果官網便宜超過12,410元，iPhone 15 Pro空機最高降價幅度也達8,410元。因應近期無框行動宣布7月中結束營運，地標網通也給出獨家誠意，加碼攜碼折扣，幫助無框用戶們無縫攜碼。
年輕女孩最愛的OPPO Reno10 Pro+下殺5.6折，只需13,990元即可入手；光環柔光燈尺寸加大，亮度提升36%，擁有強大美拍功能的vivo V29，618檔期優惠只要9,590元，5.7折價格超狂，買再加碼送價值990元的藍牙復古音箱。而
擁有高達2億畫素的主相機的紅米Note 12 Pro+，原價為14,999元，5.6折只需8,290元即可入手，絕對是性價比之王。
除了現折優惠，想要省上加省，還可以將家裡的二手手機估價回收舊換新，地標網通挑戰二手手機回收價格最高，二手iPhone回收價比蘋果官方高出數千元不等，不限品牌、系統皆可回收，可選擇退現金或直接折抵新機價。
地標網通表示，除了購機能享受貼心售後服務，連非門市賣出的手機也都能免費提供專業的資料轉移服務，舊換新更輕鬆。
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