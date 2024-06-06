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震災撐不住！花蓮童話世界「山姆先生咖啡館」暫停營業

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
獨特的房屋造型，讓花蓮的「山姆先生咖啡」宛若童話世界。圖／擷取自Mr. Sam - 山姆先生咖啡館粉絲頁
獨特的房屋造型，讓花蓮的「山姆先生咖啡」宛若童話世界。圖／擷取自Mr. Sam - 山姆先生咖啡館粉絲頁

花蓮因為震災因素，嚴重衝擊觀光市場，旅遊產業迎來寒冬。近日，以獨特造型聞名的「山姆先生咖啡館」也宣佈，苦撐兩個月之後還是不敵現實的殘酷，在此先決定暫停營業。隨著消息出爐，粉絲也表示「期待再次相逢」、「花蓮很美，一定會再造訪」

「山姆先生咖啡館」位於花蓮台九線上樹湖村內，最初僅是三間平凡的老式建築，經過一系列設計與重建之後，房子彼此相連，並且還擁有波浪一般的活力線條，彷彿房子「活」過來，加上可愛的配色與造型，讓山姆先生咖啡館搖身成為花蓮知名的童話世界，吸引許多粉絲前來，甚至還被網友譽為「魔戒中的夏爾村」。店內則是供應咖啡、氣泡飲品以及多種點心，在Google累積超過8,000則評論，平均3.9分。

近日，山姆先生發布公告，表示「因地震關係影響實在太嚴重了，苦撐兩個月之後還是不敵現實的殘酷，在此先決定暫停營業」令粉絲感到不捨。所幸公告中也表示，「過一陣子再捲土重來，好好思考未來，如何讓山姆更好」對於業者的決定，粉絲也表示「好可惜」、「加油！期待未來再相遇」

咖啡館 粉絲 花蓮

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