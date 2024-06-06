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蝦皮購物「618全民年中慶」！COACH、LEGO進駐蝦皮商城　當天進站再領foodpanda大禮包

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「618全民年中慶」豪祭foodpanda大禮包，玩蝦皮遊戲、收看跨夜直播再抽pandapro一年免費。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」豪祭foodpanda大禮包，玩蝦皮遊戲、收看跨夜直播再抽pandapro一年免費。圖／蝦皮購物提供

隨著各大電商紛紛釋出618檔期優惠，消費者也跟著摩拳擦掌準備好在上半年最大檔狂購。蝦皮購物為帶動站上買氣迎接新一波高峰，邀請來自紐約的時尚精品品牌「COACH蔻馳」、大人小孩都著迷的「LEGO樂高」兩大國際品牌進駐蝦皮商城開設官方直營旗艦店，並祭出進駐優惠。

蝦皮購物「618全民年中慶」不只豪灑「限量全站0元起免運吃到飽」、「全站18折起」、「蝦幣挑戰68%回饋」等三大優惠，更創意推出養蝦直播，於蝦皮直播間24小時實況養蝦，即日起至6月18日收看直播並完成分享任務，即可天天領蝦幣。即日起至6月17日於蝦皮店到店指定門市，還可領取限量蝦蝦閃卡，6％蝦幣回饋折扣碼直接送。6月18日當天蝦皮購物更將送出foodpanda大禮包，玩蝦皮遊戲及收看6月17日跨夜直播，還有機會抽中pandapro一年免費。

即日起到6月30日蝦皮購物「COACH蔻馳官方直營旗艦店」全館精選商品5折起；可收納外出必備物品的「COACH徽章30戶外托特手袋」，6月18日下單只要7,820元；另有400件經典包款即日起都可在蝦皮商城購得。此外，「COACH蔻馳官方直營旗艦店」為歡慶於蝦皮商城開幕，即日起至6月26日更祭出新客折800元、領券最高享額外85折、蝦幣回饋5%、滿額贈限量小錢包等豐富優惠。

LEGO樂高即日起進駐蝦皮商城並瘋灑蝦幣回饋，6月18日前全館7折起，活動期間新上市的「樂高得寶系列佩佩豬的生日屋」限時優惠價1,484元，「樂高巴黎聖母院」限時優惠價7,019元。即日起至6月25日蝦皮購物「LEGO樂高官方旗艦館」再獻超值優惠，疊加樂高賣場優惠券及蝦皮優惠券，即可享20%蝦幣回饋，回饋最高達5,400蝦幣；消費滿1,500元再送刮刮樂，特獎為「限時30秒樂高任你搬」；加入會員再送100元優惠券。

以娛樂行銷著名、擅長引爆話題的蝦皮購物今年不僅發起蝦幣挑戰賽，更推出24小時實況養蝦直播，由「六阿哥」、「一夫人」、「八弟弟」三大蝦蝦選手齊聚一堂，用戶除了全天候上站可以觀看療癒的蝦蝦日常外，指定時間還可收看養蝦知識、蝦蝦過端午、蝦蝦與寵物溝通師對談等多元有趣的節目，首日開播即累積超過16萬人次在線觀看。即日起至6月18日用戶上線看養蝦直播並完成指定任務，即可天天領蝦幣。

6月18日活動當天進站蝦皮購物還可獲得foodpanda大禮包，包含全平台新客4折優惠券、pandago 新客3折優惠券、pandapro首次訂閱2個月免費、pandapro半年制半價等豐富好禮。

●附註：詳細優惠活動內容以網頁公告為準。

蝦皮購物「618全民年中慶」，「樂高得寶系列佩佩豬的生日屋」即日起至6月18日限時優惠價1,484元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」，「樂高得寶系列佩佩豬的生日屋」即日起至6月18日限時優惠價1,484元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」，「樂高巴黎聖母院」即日起至6月18日限時優惠價7,019元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「618全民年中慶」，「樂高巴黎聖母院」即日起至6月18日限時優惠價7,019元。圖／蝦皮購物提供

樂高 直播 蝦皮購物

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