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Polo Ralph Lauren裝置限時快閃台北 李沐、章廣辰穿夏季新品亮相
繼首爾之後，為迎接夏天到來，Polo Ralph Lauren並於台北微風百貨南山重現漢普頓海灘裝置，並從即日起展出至6月16日為止。以品牌創辦人Ralph Lauren先生真實夏季生活點滴為概念而設，加上多款繽紛亮麗配色、條紋組成的服飾，呈現最度假感的氛圍。
Polo Ralph Lauren漢普頓海灘裝置開幕當日邀請了李沐、章廣辰來站台，兩人分別穿上品牌夏季新品亮麗出席。李沐還笑說「我們穿得很像情侶裝」，問到會最想在夏天穿搭的單品？章廣辰則說「喜歡身上的牛仔褲，因為是拼布設計很特別」。而身穿Only Polo玩轉色彩系列條紋棉質襯衫搭配A字半身裙的李沐挑選所穿的襯衫「因為很有度假感」。
以經典馬術作為靈感啟發的Polo Ralph Lauren糅合傳統結合多元設計理念打造獨特率性色彩，而這季全新概念的Only Polo：The Art of Escape展現經典設計剪裁與大膽創新選色，除了招牌海軍藍與白色之外，還加入金絲雀黃、夕陽橙、薊紫、鼠尾草綠、螢光粉...等色調，充分展現品牌對於色彩疊搭的平衡，喚起眾人對盛夏的度假回憶。
夏季新品Only Pold系列無論是正式襯衫還是略寬鬆版型條紋襯衫，皆以輕透亞麻或細膩針織材質、休閒率性的馬德拉斯格紋拼布，搭配繡有多色標誌性Pony小馬圖案，成為夏日不可或缺亮眼單品。此外，廣受好評的Polo Ralph Lauren包款Polo ID單肩包，這季亦推出全新金絲雀黃、天空藍、野莓與象牙白等配色，能成為造型亮點。
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