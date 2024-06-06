快訊

蔡阿嘎突發律師聲明 「不法行為致公司重大損失」開除資深員工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Polo Ralph Lauren裝置限時快閃台北 李沐、章廣辰穿夏季新品亮相

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Polo Ralph Lauren漢普頓海灘裝置開幕當日邀請了李沐、章廣辰來站台，兩人分別穿上品牌夏季新品亮麗出席。記者李政龍／攝影
Polo Ralph Lauren漢普頓海灘裝置開幕當日邀請了李沐、章廣辰來站台，兩人分別穿上品牌夏季新品亮麗出席。記者李政龍／攝影

繼首爾之後，為迎接夏天到來，Polo Ralph Lauren並於台北微風百貨南山重現漢普頓海灘裝置，並從即日起展出至6月16日為止。以品牌創辦人Ralph Lauren先生真實夏季生活點滴為概念而設，加上多款繽紛亮麗配色、條紋組成的服飾，呈現最度假感的氛圍。

Polo Ralph Lauren漢普頓海灘裝置開幕當日邀請了李沐、章廣辰來站台，兩人分別穿上品牌夏季新品亮麗出席。李沐還笑說「我們穿得很像情侶裝」，問到會最想在夏天穿搭的單品？章廣辰則說「喜歡身上的牛仔褲，因為是拼布設計很特別」。而身穿Only Polo玩轉色彩系列條紋棉質襯衫搭配A字半身裙的李沐挑選所穿的襯衫「因為很有度假感」。

Polo Ralph Lauren於台北微風百貨南山重現漢普頓海灘裝置，並從即日起展出至6月16日為止。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren於台北微風百貨南山重現漢普頓海灘裝置，並從即日起展出至6月16日為止。圖／Polo Ralph Lauren提供

以經典馬術作為靈感啟發的Polo Ralph Lauren糅合傳統結合多元設計理念打造獨特率性色彩，而這季全新概念的Only Polo：The Art of Escape展現經典設計剪裁與大膽創新選色，除了招牌海軍藍與白色之外，還加入金絲雀黃、夕陽橙、薊紫、鼠尾草綠、螢光粉...等色調，充分展現品牌對於色彩疊搭的平衡，喚起眾人對盛夏的度假回憶。

Polo Ralph Lauren漢普頓海灘裝置內部陳列夏季新品。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren漢普頓海灘裝置內部陳列夏季新品。圖／Polo Ralph Lauren提供

夏季新品Only Pold系列無論是正式襯衫還是略寬鬆版型條紋襯衫，皆以輕透亞麻或細膩針織材質、休閒率性的馬德拉斯格紋拼布，搭配繡有多色標誌性Pony小馬圖案，成為夏日不可或缺亮眼單品。此外，廣受好評的Polo Ralph Lauren包款Polo ID單肩包，這季亦推出全新金絲雀黃、天空藍、野莓與象牙白等配色，能成為造型亮點。

李沐身穿Only Polo玩轉色彩系列條紋棉質襯衫搭配A字半身裙現身。記者李政龍／攝影
李沐身穿Only Polo玩轉色彩系列條紋棉質襯衫搭配A字半身裙現身。記者李政龍／攝影

Polo Ralph Lauren寬版無袖上衣。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren寬版無袖上衣。圖／Polo Ralph Lauren提供

章廣辰身穿Polo Ralph Lauren經典條紋船型領上衣，搭配寬鬆版型仿舊牛仔褲、Polo摩登細條紋斜紋布外套。記者李政龍／攝影
章廣辰身穿Polo Ralph Lauren經典條紋船型領上衣，搭配寬鬆版型仿舊牛仔褲、Polo摩登細條紋斜紋布外套。記者李政龍／攝影

Polo Ralph Lauren Sullivan修身牛仔短褲。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren Sullivan修身牛仔短褲。圖／Polo Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren棒球帽。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren棒球帽。圖／Polo Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren Polo ID迷你單肩包。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren Polo ID迷你單肩包。圖／Polo Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren條紋A字半身裙。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren條紋A字半身裙。圖／Polo Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren條紋府綢襯衫。圖／Polo Ralph Lauren提供
Polo Ralph Lauren條紋府綢襯衫。圖／Polo Ralph Lauren提供

品牌

延伸閱讀

Bottega Veneta 2024夏日形象廣告 形塑愜意義式海灘

50多名百歲老兵參加諾曼第登陸80周年活動 「我時日無多了」

74歲婚紗女王秀泳裝辣照 最強「美魔嬤」竟有少女胴體

才20歲已為人妻！當紅少女偶像偷偷嫁了天團主唱之子

相關新聞

蝦皮購物「618全民年中慶」！COACH、LEGO進駐蝦皮商城　當天進站再領foodpanda大禮包

隨著各大電商紛紛釋出618檔期優惠，消費者也跟著摩拳擦掌準備好在上半年最大檔狂購。蝦皮購物為帶動站上買氣迎接新一波高峰，...

Polo Ralph Lauren裝置限時快閃台北 李沐、章廣辰穿夏季新品亮相

繼首爾之後，為迎接夏天到來，Polo Ralph Lauren並於台北微風百貨南山重現漢普頓海灘裝置，並從即日起展出至6月16日為止。以品牌創辦人Ralph Lauren先生真實夏季生活點滴為概念而設，加上多款繽紛亮麗配色、條紋組成的服飾，呈現最度假感的氛圍。

柯佳嬿領隊Loro Piana明星探險 現身BELLAVITA限定店

以優質面料聞名的品牌Loro Piana，向來與大自然緊密連結。2024秋冬推出擁抱遠足和戶外運動的全新「Into Th...

TASAKI全新快閃店亮相微風信義 獨家獻櫻花金珠寶新作

國際知名日本珠寶品牌TASAKI於2024年5月24日至10月31日止，在台北微風信義一樓開設快閃店，並特地從日本首次引...

113年台灣郵輪觀光產值逾200億 母港航線補給倍增

今年預報來台的國際郵輪共482艘次，台灣港務公司預估郵輪觀光產值逾新台幣200億元；另外，以台灣為母港航線艘次加倍，船上...

「好像再結一次婚！」 楊祐寧夫妻合體站台愛牌Tiffany

蒂芙尼（Tiffany & Co.）於台北101四樓都會廣場開設全新限時概念店，品牌好友明星夫妻檔—楊祐寧及王詠穎（Me...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。