柯佳嬿領隊Loro Piana明星探險 現身BELLAVITA限定店

以優質面料聞名的品牌Loro Piana,向來與大自然緊密連結。2024秋冬推出擁抱遠足和戶外運動的全新「Into The Wild」膠囊系列男女裝與配飾,並於6月6日起至6月23日止在台北BELLAVITA寶麗廣塲一樓開設「Into The Wild」期間限定店,包括王陽明、柯佳嬿、范少勳、林予晞及施柏宇等明星名人出席分享他們的穿搭心得,一字排開彷彿Loro Piana探險隊,戶外感十足。

喜歡爬山和滑雪等戶外活動的柯佳嬿表示這個系列讓她非常驚喜,因為以前對Loro Piana的印象覺得是優雅簡約的休閒穿著,沒想到能有這麼戶外機能的設計,尤其系列能兼顧戶外運動時需要保暖還要能排汗的需求,同時又森林大地色調也相當好看。她最喜歡Loro Piana這個系列中與義大利頂級品牌ROA®合作推出的聯名中性專業登山靴,並透露自己已經在家中嘗試與私服混搭,發現和中性剪裁的長裙搭配起來也相當好看,也是她會為老公坤達選購的單品。

穿著米白色羊絨材質短褲的范少勳表示,其實很少有看到戶外機能系列做搭配度高的白色系,非常亮眼,是他最喜歡的的風格;曾經徒步環島的范少勳和熱愛戶外攝影的林予晞都最推薦這次結合石墨烯(Graphene)與Cashmere的背心,除了背心本身的款式在活動時相當方便,系列採用的面料材質貼身又保暖,其中石墨烯還有調節溫度的功能,能不感濕悶。

型男王陽明則重視整體穿搭,他笑說,很難只推薦單一單品,因為整體森林色系堆疊穿搭起來層次感十足,不一定是戶外活動,即便每天休閒穿搭也都非常好看。施柏宇則相當驚艷這個膠囊系列竟然有精品品牌推出的綁腿,除了防潑水,也能防泥濘弄髒鞋襪,是他認為必須入手的單品。

「Into The Wild」膠囊系列,設計靈感來自「山地美學」時尚風格,全系列採用融入自然環境的大地色調,結合能在不同氣候環境提供保護功能的高機能面料和創新科技,運用包括Bristol ClimaSystem®、Rain System®處理面料和StormSystem®超細纖維,提供防水、透氣和隔熱性能,以實現最佳戶外舒適度。除了男女裝配件,亦有毛毯、睡袋、吊床等戶外活動用品,其中戶外座椅全球限量僅3件,台灣期間限定店中就展出一件。

最受矚目的單品之一為Loro Piana與義大利服裝品牌ROA®合作推出的聯名登山靴,以品牌經典的Katharina和Andreas登山靴為藍本,採用由羊毛、彈力絲和高科技布料混紡而成的Bristol布料製作,保暖透氣;Katharina款備有Nougat米色、Rosemary綠色和黑色等三種顏色可供選擇;Andreas款則有Overnight Blue色款,以及首次採用剪羊毛重新演繹的Deep Desert兩種配色。