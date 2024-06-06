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TASAKI全新快閃店亮相微風信義 獨家獻櫻花金珠寶新作

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI微風信義全新快閃店。圖／TASAKI提供
TASAKI微風信義全新快閃店。圖／TASAKI提供

國際知名日本珠寶品牌TASAKI於2024年5月24日至10月31日止，在台北微風信義一樓開設快閃店，並特地從日本首次引進全台獨家限量商品，以TASAKI極具創意性的設計，跳脫以往大眾對於珍珠的既定印象，體現品牌獨樹一幟的衝突美感。

台北微風信義的獨家商品為balance diamond solo系列與abstract star系列的櫻花金（SAKURAGOLD）鑲鑽款作品，中性又具個性魅力的幾何線條採，用品牌專屬的櫻花金鑄造，以帶有柔美粉紅色調的K金刻畫日本櫻花盛開時在陽光下綻放粉嫩光澤。耳環、戒指、項鍊均結合優雅的阿古屋珍珠，並且配上TASAKI以精湛工藝自家切割的璀璨鑽石，體現品牌精湛的珠寶工藝。

除了一系列最能襯托亞洲人膚色的櫻花金作品，此次快閃店也首次引進balance ikonic全鑽款的18K白金胸針，精選9顆色澤大小均勻圓潤的阿古屋珍珠依序排列，俐落簡約地流露出優雅與平衡，是不論性別、場合都能輕易配戴的設計。

【TASAKI微風信義快閃店資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號1樓

時間：2024年5月24日至10月31日

TASAKI danger tribe珍珠耳環，14萬1,905元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger tribe珍珠耳環，14萬1,905元。圖／TASAKI提供
TASAKI abstract sta鑽石珍珠串鍊，83萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI abstract sta鑽石珍珠串鍊，83萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger horn珍珠串鍊，59萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI danger horn珍珠串鍊，59萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI微風信義全新快閃店。圖／TASAKI提供
TASAKI微風信義全新快閃店。圖／TASAKI提供
TASAKI abstract star鑽石櫻花金戒指，20萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI abstract star鑽石櫻花金戒指，20萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance ikonic 鑽石別針，32萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance ikonic 鑽石別針，32萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI微風信義全新快閃店。圖／TASAKI提供
TASAKI微風信義全新快閃店。圖／TASAKI提供
TASAKI abstract star鑽石櫻花金耳環，22萬7,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI abstract star鑽石櫻花金耳環，22萬7,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance diamond solo玫瑰金項鍊，38萬9,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance diamond solo玫瑰金項鍊，38萬9,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance diamond solo玫瑰金戒指，35萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance diamond solo玫瑰金戒指，35萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance diamond solo玫瑰金耳環，46萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance diamond solo玫瑰金耳環，46萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance ikonic 鑽石別針，32萬2,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance ikonic 鑽石別針，32萬2,000元。圖／TASAKI提供

品牌 微風 快閃 日本 櫻花

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