TASAKI全新快閃店亮相微風信義 獨家獻櫻花金珠寶新作

國際知名日本珠寶品牌TASAKI於2024年5月24日至10月31日止，在台北微風信義一樓開設快閃店，並特地從日本首次引進全台獨家限量商品，以TASAKI極具創意性的設計，跳脫以往大眾對於珍珠的既定印象，體現品牌獨樹一幟的衝突美感。

台北微風信義的獨家商品為balance diamond solo系列與abstract star系列的櫻花金（SAKURAGOLD）鑲鑽款作品，中性又具個性魅力的幾何線條採，用品牌專屬的櫻花金鑄造，以帶有柔美粉紅色調的K金刻畫日本櫻花盛開時在陽光下綻放粉嫩光澤。耳環、戒指、項鍊均結合優雅的阿古屋珍珠，並且配上TASAKI以精湛工藝自家切割的璀璨鑽石，體現品牌精湛的珠寶工藝。

除了一系列最能襯托亞洲人膚色的櫻花金作品，此次快閃店也首次引進balance ikonic全鑽款的18K白金胸針，精選9顆色澤大小均勻圓潤的阿古屋珍珠依序排列，俐落簡約地流露出優雅與平衡，是不論性別、場合都能輕易配戴的設計。

【TASAKI微風信義快閃店資訊】

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號1樓