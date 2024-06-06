113年台灣郵輪觀光產值逾200億 母港航線補給倍增

今年預報來台的國際郵輪共482艘次，台灣港務公司預估郵輪觀光產值逾新台幣200億元；另外，以台灣為母港航線艘次加倍，船上餐飲等民生用品港口補給的產值也倍增至14.8億元。

台灣港務公司統計，112年國際郵輪預報共327艘次，母港航線為164艘次；113年國際郵輪預報共482艘次，母港航線共330艘次，以基隆或高雄為母港航線的郵輪，包括：歌詩達郵輪、名勝世界郵輪、挪威郵輪及地中海榮耀號。

郵輪除了提供國人更多的旅遊型態選擇，掛靠港的郵輪可帶來國際旅客消費的觀光產值，而以台灣為母港航線的郵輪，更帶動民生用品補給的產值。

台灣港務公司統計，112年台灣的郵輪旅客量共48.51萬人次，母港航線郵輪30.51萬人次、掛靠港郵輪17.99萬人次；今年預報郵輪旅客80.6萬人次，其中母港航線郵輪旅客60萬人次、掛靠港郵輪旅客20.6萬人次。

根據台灣港務公司估算113年郵輪掛靠台灣帶來的觀光效益，中大型郵輪每艘旅客量約2400人，平均每人消費115美元（約新台幣3742元），較高檔的小型郵輪艘旅客450人，平均消費5729美元，每航次（2艘次）的產值約新台幣8600萬元，再加上郵輪上工作人員在船舶停靠時下船觀光，每航次估計105萬元，今年共可帶來約209億元產值，比去年約142.3億元，增加67.4億元。

另外，以台灣為母港的郵輪，雖然主要是帶台灣旅客出國旅遊，卻可帶來船上所需民生用品的採購補給產值，根據台灣港務公司估算，每航次約900萬元，今年共可帶來14.8億元產值，約是去年7.3億元的2倍。

挪威郵輪（NCL）旗下「奮進號Norwegian Spirit」首次來台灣，昨天載運近1500名旅客到澎湖，進行3天2夜海上之旅，這是雄獅旅遊引進的郵輪行程，以基隆港為母港，未來還有31趟到日本、韓國及香港的遊程，其中有2趟日本行程以高雄港為母港。

雄獅旅遊經營企劃總經理林明華參加挪威郵輪「奮進號」首航澎湖行程，他告訴隨船採訪的媒體，台灣的地理位置有條件發展成為東亞的郵輪樞紐，雄獅旅遊希望推動以台灣為母港的郵輪航線，除了台灣旅客外，也能有更多東南亞旅客，東南亞旅客可先搭機到台灣旅遊，再從台灣搭郵輪到日本或韓國。