「好像再結一次婚！」 楊祐寧夫妻合體站台愛牌Tiffany

蒂芙尼（Tiffany & Co.）於台北101四樓都會廣場開設全新限時概念店，品牌好友明星夫妻檔—楊祐寧及王詠穎（Melinda）特為兩人結婚時配戴的愛牌首次一同出席開幕活動，「好像再結一次婚！」他們一起受訪時感嘆。兩人這次出席活動配戴品牌經典之作—Tiffany Lock及Tiffany T系列，其中Tiffany Lock更是楊祐寧曾經送給Melinda的生日禮物。

雖然是兩人第一次一起出席公開活動，但兩人都說一點都不緊張，平時他們就會尊重彼此、各自擁有自己的時間。因為結婚時配戴Tiffany珠寶，今天剛巧也是婚禮時的梳化團隊，加上這次蝴蝶結服裝也跟結婚禮服相似，讓他們都回憶起婚禮當時。這次雖然楊祐寧配戴的是他最喜歡的Tiffany Lock系列，不過他也透露，自己的第一件Tiffany就是Melinda送給他的Supreme聯名款「Return to Supreme」，而Melinda特別選這一款珠寶送給楊祐寧，則是因為她成人後的第一件珠寶是媽媽送的Return to Tiffany手環，格外有意義。