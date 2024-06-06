「好像再結一次婚！」 楊祐寧夫妻合體站台愛牌Tiffany
蒂芙尼（Tiffany & Co.）於台北101四樓都會廣場開設全新限時概念店，品牌好友明星夫妻檔—楊祐寧及王詠穎（Melinda）特為兩人結婚時配戴的愛牌首次一同出席開幕活動，「好像再結一次婚！」他們一起受訪時感嘆。兩人這次出席活動配戴品牌經典之作—Tiffany Lock及Tiffany T系列，其中Tiffany Lock更是楊祐寧曾經送給Melinda的生日禮物。
雖然是兩人第一次一起出席公開活動，但兩人都說一點都不緊張，平時他們就會尊重彼此、各自擁有自己的時間。因為結婚時配戴Tiffany珠寶，今天剛巧也是婚禮時的梳化團隊，加上這次蝴蝶結服裝也跟結婚禮服相似，讓他們都回憶起婚禮當時。這次雖然楊祐寧配戴的是他最喜歡的Tiffany Lock系列，不過他也透露，自己的第一件Tiffany就是Melinda送給他的Supreme聯名款「Return to Supreme」，而Melinda特別選這一款珠寶送給楊祐寧，則是因為她成人後的第一件珠寶是媽媽送的Return to Tiffany手環，格外有意義。
全球最大的Tiffany 101限時概念店，完美採用品牌最新的紐約第五大道旗艦店之設計元素打造，也是全球首家外觀融合LED電子屏幕的設計，可見品牌標誌性的石上鳥珠寶引領觀者翱翔於紐約地標，向「品牌最偉大的設計師」— 大自然致敬。內部則有水晶稜鏡藝術牆面，以不同的光線折射展現如鑽石光芒，讓人想起品牌自1848年受美國紐約時報盛讚為「鑽石之王」的封號。同時上市的還有全新的Tiffany T1 Narrow系列玫瑰金作品，以「T」字母體現紐約精神，簡約的幾何線條結合時尚魅力與奢華風格。
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