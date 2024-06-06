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「好像再結一次婚！」 楊祐寧夫妻合體站台愛牌Tiffany

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌好友楊祐寧與Melinda出席Tiffany台北101限時概念店開幕活動。圖／蒂芙尼提供
品牌好友楊祐寧與Melinda出席Tiffany台北101限時概念店開幕活動。圖／蒂芙尼提供

蒂芙尼（Tiffany & Co.）於台北101四樓都會廣場開設全新限時概念店，品牌好友明星夫妻檔—楊祐寧及王詠穎（Melinda）特為兩人結婚時配戴的愛牌首次一同出席開幕活動，「好像再結一次婚！」他們一起受訪時感嘆。兩人這次出席活動配戴品牌經典之作—Tiffany Lock及Tiffany T系列，其中Tiffany Lock更是楊祐寧曾經送給Melinda的生日禮物。

雖然是兩人第一次一起出席公開活動，但兩人都說一點都不緊張，平時他們就會尊重彼此、各自擁有自己的時間。因為結婚時配戴Tiffany珠寶，今天剛巧也是婚禮時的梳化團隊，加上這次蝴蝶結服裝也跟結婚禮服相似，讓他們都回憶起婚禮當時。這次雖然楊祐寧配戴的是他最喜歡的Tiffany Lock系列，不過他也透露，自己的第一件Tiffany就是Melinda送給他的Supreme聯名款「Return to Supreme」，而Melinda特別選這一款珠寶送給楊祐寧，則是因為她成人後的第一件珠寶是媽媽送的Return to Tiffany手環，格外有意義。

全球最大的Tiffany 101限時概念店，完美採用品牌最新的紐約第五大道旗艦店之設計元素打造，也是全球首家外觀融合LED電子屏幕的設計，可見品牌標誌性的石上鳥珠寶引領觀者翱翔於紐約地標，向「品牌最偉大的設計師」— 大自然致敬。內部則有水晶稜鏡藝術牆面，以不同的光線折射展現如鑽石光芒，讓人想起品牌自1848年受美國紐約時報盛讚為「鑽石之王」的封號。同時上市的還有全新的Tiffany T1 Narrow系列玫瑰金作品，以「T」字母體現紐約精神，簡約的幾何線條結合時尚魅力與奢華風格。

品牌好友楊祐寧與Melinda出席Tiffany台北101限時概念店開幕活動。圖／蒂芙尼提供
品牌好友楊祐寧與Melinda出席Tiffany台北101限時概念店開幕活動。圖／蒂芙尼提供
品牌好友楊祐寧與Melinda出席Tiffany台北101限時概念店開幕活動。圖／蒂芙尼提供
品牌好友楊祐寧與Melinda出席Tiffany台北101限時概念店開幕活動。圖／蒂芙尼提供
Tiffany T1 Narrow系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石頸鍊，約282萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany T1 Narrow系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石頸鍊，約282萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany T1 Narrow系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石手環，約66萬元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany T1 Narrow系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石手環，約66萬元。圖／蒂芙尼提供
18K玫瑰金鋪鑲鑽石鍊墜，約20萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
18K玫瑰金鋪鑲鑽石鍊墜，約20萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
品牌好友楊祐寧與Melinda出席Tiffany台北101限時概念店開幕活動。圖／蒂芙尼提供
品牌好友楊祐寧與Melinda出席Tiffany台北101限時概念店開幕活動。圖／蒂芙尼提供
18K玫瑰金鋪鑲鑽石環形耳環，約20萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
18K玫瑰金鋪鑲鑽石環形耳環，約20萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany T1 全鋪鑲鑽石寬版戒指，18K白金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，約25萬6,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany T1 全鋪鑲鑽石寬版戒指，18K白金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，約25萬6,000元。圖／蒂芙尼提供
18K玫瑰金鋪鑲鑽石窄版戒指，約17萬3,000元。圖／蒂芙尼提供
18K玫瑰金鋪鑲鑽石窄版戒指，約17萬3,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany T1 鋪鑲鑽石環形耳環，18K白金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，約21萬4,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany T1 鋪鑲鑽石環形耳環，18K白金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，約21萬4,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany T1 鋪鑲鑽石項鍊，18K白金鑲嵌矩形及圓形明亮式切割鑽石，約817萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany T1 鋪鑲鑽石項鍊，18K白金鑲嵌矩形及圓形明亮式切割鑽石，約817萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
品牌好友Melinda出席Tiffany台北101限時概念店開幕活動。圖／蒂芙尼提供
品牌好友Melinda出席Tiffany台北101限時概念店開幕活動。圖／蒂芙尼提供
Tiffany T Wire系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石手環，約22萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany T Wire系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石手環，約22萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Lock全鋪鑲鑽石手環，18K白金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，約134萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Lock全鋪鑲鑽石手環，18K白金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，約134萬5,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany台北101限時概念店位於4樓都會廣場。圖／蒂芙尼提供
Tiffany台北101限時概念店位於4樓都會廣場。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Lock 全鋪鑲鑽石鍊墜中型款，18K白金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，約45萬3,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Lock 全鋪鑲鑽石鍊墜中型款，18K白金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石，約45萬3,000元。圖／蒂芙尼提供
Tiffany台北101限時概念店店內水晶棱鏡藝術牆面。圖／蒂芙尼提供
Tiffany台北101限時概念店店內水晶棱鏡藝術牆面。圖／蒂芙尼提供
品牌好友楊祐寧出席Tiffany台北101限時概念店開幕活動。圖／蒂芙尼提供
品牌好友楊祐寧出席Tiffany台北101限時概念店開幕活動。圖／蒂芙尼提供

Tiffany 品牌 紐約時報 結婚

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