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吃得到黑鮪魚、海膽！ 15道「無菜單日本料理」只要1300元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
米匠近期開設「米匠 華山店」，乃是品牌第三間分店。圖／米匠提供
米匠近期開設「米匠 華山店」，乃是品牌第三間分店。圖／米匠提供

主打價格親民又能享受職人手藝的日本無菜單料理「米匠」，近期於台北華山文創園區旁，開設「米匠華山店」，成為品牌第3間分店，賓客可以一次品嚐握壽司、炸物、太卷等15道品項，每人1,300元，成為物價高漲的年代中的高cp值好選擇。

米匠最初於2019年創立，主理人憑藉本身超過30年的日式餐飲經驗，陸續推出過雙層握壽司、義大利松露起司炙燒比目魚緣側、結合丹麥吐司、海膽、鮭魚卵等食材的金磚料理。此次全新開幕的華山店，鄰近華山文創園區、捷運忠孝新生站等地標，店內去除包廂設計，改以線條曲折的板前界定出用餐區域，帶來更通透寬敞的空間感，也是客席數最多的分店。

除此之外，華山店再加上融合現代與傳統日式風格的設計，帶來舒適且時尚的用餐氣氛。藏於大樓間的出入口，也帶來都市中的隱世感。同時店內還新增「煙燻室」，讓套餐菜色得以擁有更多風味變化。

米匠採無菜單式套餐，共計規劃15道式餐點。其中海鮮以大溪漁港的國產新鮮食材為主、進口為輔，藉此呈現在地旬味。擔任開場的「薄切紅魽三味」，將薄切紅魽生魚片分別搭配果醋蘿蔔泥、哇沙米鹽昆布、3年寒造里辣椒紫蘇醬等佐料，帶來由輕至重的風味變化。「稻香鰹魚半敲燒」則是將正鰹魚以高知縣的傳統手法呈現，並以稻草煙燻增加成熟深度。

「葡萄蝦海膽握壽司」以台灣特有的葡萄蝦，搭配北海道馬糞海膽，讓葡萄蝦的礦物風味與海膽甜香相互輝映；「白魽黑鮪魚大腹握壽司」、「黑鮪魚大腹握壽司」則都可以享受黑鮪魚獨特的豐富油脂。此外，套餐中也有機會品嚐到鮟鱇魚肝最中餅、花甘小甜蝦握壽司、炸白油旗魚串、磯煮鮑魚等手藝之作，每人1,300元。

【米匠華山店】

地址：台北市中正區忠孝東路2段89號1樓

預約電話：0979733111

稻香鰹魚半敲燒。圖／米匠提供
稻香鰹魚半敲燒。圖／米匠提供
葡萄蝦海膽握壽司。圖／米匠提供
葡萄蝦海膽握壽司。圖／米匠提供
黑鮪魚大腹握壽司。圖／米匠提供
黑鮪魚大腹握壽司。圖／米匠提供
磯煮鮑魚。圖／米匠提供
磯煮鮑魚。圖／米匠提供

壽司 套餐 海膽 黑鮪魚

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