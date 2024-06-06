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聯名上海小吃、超Drama運動鞋！ Balenciaga早春秀浮誇
時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）日前於上海舉辦了2025早春大秀。包含品牌大使、奧斯卡影后楊紫瓊、中國知名電影導演賈樟柯都出席位於上海浦東美術館的春季大秀，包含品牌代言人、泰星PP Krit也登場走秀，品牌甚至與運動品牌Under Armour、上海在地知名小吃店「南翔饅頭店」推出聯名系列，展現戲劇性十足的魔幻一夜。
Balenciaga在大秀完成後，將官方Instagram帳號全數清空、「重開機」，將本次大秀的58套Look全數在社群帳號中展示，因此按讚數與留言數的多寡，或間接反應了本次大秀的人氣討論造型。像是Look 16的造型中，穿著連帽運動外套、短褲，甚至手抱「鞋盒」造型的手拿包便贏得4.2萬按讚數，而模特兒腳上的Platform運動鞋更以離地約6.2英吋的誇張造型、超級吸睛；造型第56套同樣獲得1.2萬次按讚數，貌似一般的晚禮服、卻在袖套、正面、裙擺上鑲嵌以各式水鑽蝴蝶結、手鍊、項鍊，浮誇的戲劇性之外，似乎重新讓人將焦點投射到服裝本身；同時在發稿前為止，Balenciaga官方再度將Instagram「清空」，但保留了限時動態，展現時尚如風潮般、來去也消退。
而沒有任何預告、直接在大秀上現身的Under Armour聯名系列包含了連帽衫、聯名運動鞋、金屬扣頭腰帶同樣讓人喜出望外，也帶出品牌創意總監Demna遊走在街頭、潮流、運動與高級訂製的才華。最玩味、最在地的還有Balenciaga並與上海湯包名店「南翔饅頭店」合作，將品牌經典的BB Logo重現於招牌的「定勝糕」上，並於新天地店內推出限期5日的純素小籠包，讓Balenciaga經典灰色外皮結合黑松露內餡，也將時髦與前衛、一口咬定。
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