「小米618」開跑 居家清潔神器直降4.1折 滿額再抽10萬旅遊金
迎接618購物節，3C家電品牌、通路推超殺優惠。「小米618」即日起開跑，祭出方便收納攜帶的Xiaomi手持掛燙機 、智慧顯示器全新生力軍Xiaomi智慧顯示器A Pro 32，還有Redmi Pad Pro搭配一系列超值配件話題上市。新品之外更精選多款智慧型手機、智慧家電與智慧穿戴裝置等熱門產品直降4.1折起，官網並推出豐富現金券，最高現省萬元。即日起至6月18日活動期間，更有每日一品閃購優惠，消費滿6,180元還有機會抽中10萬超豪華旅行金。
話題明星商品Xiaomi無線洗地機W10系列與Xiaomi掃拖機器人X10雙居家清潔神器，祭出直降萬元優惠，最高直降4.1折。Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra白色直降12,000元，只要8,995元，不到萬元即可入手；Xiaomi無線洗地機W10 Pro白色直降9,500元，只要6,495元；Xiaomi掃拖機器人X10+直降15,000元，只要11,995元。另外超狂大尺寸Xiaomi智慧顯示器86型活動期間直降32,000元，只要37,999元即可入手。
而看好新莊副都心商機，小米將於6月8日正式進駐指標商場JC Park，開設「小米之家新莊JC Park授權店」，歡慶開幕，6月8日至6月18日期間，將推出6大好禮活動，凡購買Xiaomi智慧顯示器Max 86型，即可獲得Xiaomi智慧破璧調理機；單筆消費金額滿3,000元，就有機會抽中Xiaomi智慧顯示器A Pro 65型；此外，6月8日開幕當日指定時段，於小米之家新莊JC Park授權店購買小米手環8，還享加1元多1件優惠。
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