「小米618」開跑 居家清潔神器直降4.1折 滿額再抽10萬旅遊金

迎接618購物節，3C家電品牌、通路推超殺優惠。「小米618」即日起開跑，祭出方便收納攜帶的Xiaomi手持掛燙機 、智慧顯示器全新生力軍Xiaomi智慧顯示器A Pro 32，還有Redmi Pad Pro搭配一系列超值配件話題上市。新品之外更精選多款智慧型手機、智慧家電與智慧穿戴裝置等熱門產品直降4.1折起，官網並推出豐富現金券，最高現省萬元。即日起至6月18日活動期間，更有每日一品閃購優惠，消費滿6,180元還有機會抽中10萬超豪華旅行金。

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