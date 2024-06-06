foodpanda首戰618購物節 聯手蝦皮購物看直播搶1折券

618購物節熱度越來越高，連外送平台都加入！foodpanda宣布與蝦皮購物合作，於APP中特別祭出「蝦選都pro」專區，為用戶嚴選優質好店，更將合作推出超KUSO直播活動，挑戰由超狂蝦選手選出foodpanda當週優惠，有機會送出最低1折的美食外送優惠券。

6月6日於foodpanda輸入優惠碼「來領蝦皮618券」，即可享東南亞類別餐廳8.2折，最高折抵150元。6月6日及6月13日foodpanda與蝦皮購物更將一起進行直播活動，由3名蝦蝦選手分別選出當週foodpanda的優惠碼折扣、機制及餐點類型，優惠最高可折抵200元，「蝦選」的優惠碼則會於直播隔天，也就是6月7日、6月14日分別公布於foodpanda APP。

另外，6月11、12、17、18日，foodpanda也將在蝦皮購物直播中發送限量優惠，觀看直播就有機會獲得1折、3折到5折不等的美食外送優惠券，6月18日中午將送出619元折618元的超深優惠，鎖定直播拼手速搶優惠。6月18日當天，還有登入蝦皮購物送foodpanda大禮包的超狂優惠，pandapro新戶可享首次訂閱2個月免費、pandapro半年訂閱制5折等超殺優惠。