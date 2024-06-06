快訊

韓國瑜宴請聊啥？藍委最佩服院長協商時 對綠營「鬼打牆」超有耐心

新北市首購天堂在這 專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位

游泳／赴歐參賽錯過禁藥檢測 「蝶王」王冠閎發聲明自清

foodpanda首戰618購物節 聯手蝦皮購物看直播搶1折券

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda首次參與618購物節，與蝦皮購物合作推出超KUSO直播，由超狂蝦選手選出當週優惠，再送最低1折的美食外送優惠券。圖／foodpanda提供
foodpanda首次參與618購物節，與蝦皮購物合作推出超KUSO直播，由超狂蝦選手選出當週優惠，再送最低1折的美食外送優惠券。圖／foodpanda提供

618購物節熱度越來越高，連外送平台都加入！foodpanda宣布與蝦皮購物合作，於APP中特別祭出「蝦選都pro」專區，為用戶嚴選優質好店，更將合作推出超KUSO直播活動，挑戰由超狂蝦選手選出foodpanda當週優惠，有機會送出最低1折的美食外送優惠券。

6月6日於foodpanda輸入優惠碼「來領蝦皮618券」，即可享東南亞類別餐廳8.2折，最高折抵150元。6月6日及6月13日foodpanda與蝦皮購物更將一起進行直播活動，由3名蝦蝦選手分別選出當週foodpanda的優惠碼折扣、機制及餐點類型，優惠最高可折抵200元，「蝦選」的優惠碼則會於直播隔天，也就是6月7日、6月14日分別公布於foodpanda APP。

另外，6月11、12、17、18日，foodpanda也將在蝦皮購物直播中發送限量優惠，觀看直播就有機會獲得1折、3折到5折不等的美食外送優惠券，6月18日中午將送出619元折618元的超深優惠，鎖定直播拼手速搶優惠。6月18日當天，還有登入蝦皮購物送foodpanda大禮包的超狂優惠，pandapro新戶可享首次訂閱2個月免費、pandapro半年訂閱制5折等超殺優惠。

foodpanda 直播 蝦皮購物 餐廳

延伸閱讀

搶救菁櫻大作戰！hololive推出國中參考書 櫻巫女直播宣傳成績卻不忍直視

foodpanda端午買粽最高享6.3折 6月周二點星巴克2杯5折

Uber Eats併購foodpanda 公平會將從三方面認定市占率

UberEats 併購foodpanda案送案了 公平會宣布審查重點

相關新聞

台南抽驗50件市售飲料冰品！多家知名手搖飲腸桿菌超標

炎炎夏日人手一杯手搖飲，清涼又消暑，為維護民眾夏季食用飲冰品的衛生安全，南市衛生局4月至5月抽驗市售飲料及冰品50件中，...

foodpanda首戰618購物節 聯手蝦皮購物看直播搶1折券

618購物節熱度越來越高，連外送平台都加入！foodpanda宣布與蝦皮購物合作，於APP中特別祭出「蝦選都pro」專區...

萊爾富「來送禮」上線慶！指定商品限時最低5折起

6月將迎來畢業季與端午佳節，看好送禮商機，即日起歡慶萊爾富「來送禮」新功能上線，特別將線下門市以紙本列印寄杯的「超值購」...

車銀優大深V開到腰火辣搶鏡Dior開幕 韓韶禧都被比下去

迎接即將到來的夏日假期，Dior 推出Dioriviera 2024早秋海灘膠囊系列新作，Dior女裝創意總監Maria...

momo購物網「COACH蔻馳官方直營旗艦店」開幕！限時4天寵奢下殺5折起

momo購物網品牌力再升級，今天（6月6日）宣布首間國際精品品牌「COACH蔻馳官方直營旗艦店」盛大開幕，旗下手袋、服飾...

看好台美市場 達美航空6月7日起每天直飛西雅圖

達美航空今天宣布，6月7日正式開航台北-西雅圖航線，每天提供1班直飛航班，也是唯一白天出發的西行航班，旅客可以當天銜接轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。