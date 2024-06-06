快訊

韓國瑜宴請聊啥？藍委最佩服院長協商時 對綠營「鬼打牆」超有耐心

新北市首購天堂在這 專家讚：總價不到千萬、有望入手三房含車位

游泳／赴歐參賽錯過禁藥檢測 「蝶王」王冠閎發聲明自清

漁業署推薦鬼頭刀 餐廳吃得到、網購平台有優惠

中央社／ 台北6日電

COVID-19疫後消費力恢復，漁業署集結數家漁會，向消費者推薦春夏特級精品水產鬼頭刀，除了10家餐飲納入菜單，也可到「買魚去」平台選購，且消費鬼頭刀系列滿千送百元折扣碼。

持續行銷國產水產，農業部漁業署這次焦點鎖定在春夏吃得到的鬼頭刀。漁業署長張致盛指出，包含全國漁會及蘇澳區、東港區、新港區及琉球區等漁會，攜手展開全台美味隱藏地圖活動，將鬼頭刀導入北中南10家餐飲的菜單中，讓老饕可以品嚐特級美味。

漁業署補充，這10家餐飲包含台北市的沾美藝術庭苑、新竹樂心料理、The Local's Bistro、屏東白日夢居酒屋、貓耳朵貳店等餐廳

另外還有好禮四重奏，包含到「買魚去」平台消費鬼頭刀系列產品滿新台幣1000元，送百元折扣碼；在「買魚去」及活動消費鬼頭刀產品滿千元，可抽高級餐廳鬼頭刀套餐券；到合作店家消費鬼頭刀產品滿千元送「買魚去」鬼頭刀商品百元折扣碼；參加「買魚去」粉絲專頁活動，可抽高級餐廳餐券。

關於鬼頭刀的口感特色，漁業署說明，在夏威夷語中稱鬼頭刀為Mahi-Mahi，有勇猛威武的意思，口感佳、沒有魚腥味，簡單煎煮加上鹽巴即可成為宴客級的美味，脂肪含量也低於一般肉類，因此有個特殊菜單名為「藏著就沒朋友」的稱號。

折扣 漁業署 餐廳

延伸閱讀

漁工盟籲改善遠洋漁工高強度勞動 漁業署回應了

影／黑鮪魚正值產季 農業部推廣多元料理

南市獲漁業署補助1300萬 竹溪臨海吊蚵機今完工啟用

漁業署：黑鮪均價每公斤389元 報導70元為個案

相關新聞

台南抽驗50件市售飲料冰品！多家知名手搖飲腸桿菌超標

炎炎夏日人手一杯手搖飲，清涼又消暑，為維護民眾夏季食用飲冰品的衛生安全，南市衛生局4月至5月抽驗市售飲料及冰品50件中，...

Nespresso攜手PANTONE 推出杏仁香草風味咖啡、咖啡機與多款時尚配件

Nespresso攜手PANTONE 推出杏仁香草風味咖啡、聯名柑橘橙系列咖啡機與多款時尚配件，在清爽迷人的夏日冰萃咖啡...

foodpanda首戰618購物節 聯手蝦皮購物看直播搶1折券

618購物節熱度越來越高，連外送平台都加入！foodpanda宣布與蝦皮購物合作，於APP中特別祭出「蝦選都pro」專區...

萊爾富「來送禮」上線慶！指定商品限時最低5折起

6月將迎來畢業季與端午佳節，看好送禮商機，即日起歡慶萊爾富「來送禮」新功能上線，特別將線下門市以紙本列印寄杯的「超值購」...

車銀優大深V開到腰火辣搶鏡Dior開幕 韓韶禧都被比下去

迎接即將到來的夏日假期，Dior 推出Dioriviera 2024早秋海灘膠囊系列新作，Dior女裝創意總監Maria...

momo購物網「COACH蔻馳官方直營旗艦店」開幕！限時4天寵奢下殺5折起

momo購物網品牌力再升級，今天（6月6日）宣布首間國際精品品牌「COACH蔻馳官方直營旗艦店」盛大開幕，旗下手袋、服飾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。