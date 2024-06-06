萊爾富「來送禮」上線慶！指定商品限時最低5折起

6月將迎來畢業季與端午佳節，看好送禮商機，即日起歡慶萊爾富「來送禮」新功能上線，特別將線下門市以紙本列印寄杯的「超值購」大升級，推出數位化、功能更全面的「來送禮」新功能，提供高達60款商品，即日起至6月25日指定商品限時最低5折起。

即日起至6月25日，萊爾富同步於門市「來送禮」與線上Hi-Life VIP APP內的「整買零取」推出Hi café大杯美式咖啡21杯或大杯拿鐵16杯，均享同品項620元優惠；於萊爾富門市現場結帳買「來送禮」或「整買零取」咖啡品項達3杯以上組合，加199元還可買到Hiromimi 16oz手提保溫杯一個，限量3,000個，售完為止。

隨著24節氣進入芒種，天氣轉為潮濕、悶熱，萊爾富即日起至6月25日於門市推出購買指定寶特瓶、鋁罐、鋁箔包商品任選滿2件，即可享「轉轉樂一夏」螢幕轉盤遊戲優惠一次，隨機折扣包含任2件0元、59折、69折、73折、79折、83折、89折等。萊爾富也禮遇Hi-Life VIP APP會員（須下載並完成註冊），凡單筆消費購買「轉轉樂一夏」活動指定商品任6件且於結帳時報會員資格，還有機會加碼抽價值16,000元的單人東京來回機票兌換憑證，共抽5名；同一期間，於萊爾富門市購買指定商品單筆結帳不限消費金額加89元可預購限量幾米玻璃杯一件，有女孩款與小狗款，各限量1,500件，售完為止。

迎接端午節，萊爾富即日起至6月10日限時5天推出「粽夏端午」活動，指定商品特惠39元起。包括「舒潔舒涼冰巾18抽」單件原價99元、活動期間單件優惠價39元；「Hi café特大杯冰冬瓜風味氣泡」原單杯售價55元、6月10日前單杯優惠價39元。