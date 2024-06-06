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車銀優大深V開到腰火辣搶鏡Dior開幕 韓韶禧都被比下去
迎接即將到來的夏日假期，Dior推出Dioriviera 2024早秋海灘膠囊系列新作，Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以法式印花圖騰（Toile de Jouy）為主要設計元素，採用包括Toile de Jouy Sauvage的動物寓言到今年春夏系列裡的Toile de Jouy Soleil太陽圖騰這兩種新版本，為此系列挹注新活力，結合蔥鬱豐富的自然景觀素描圖騰，與星座圖案，並採用海軍藍到珊瑚粉，再到湖水綠、珊瑚粉與青檸黃等清新的色調呈現，呈現於披肩、絲巾等海灘服飾與配件，並妝點上千鳥格紋。
標誌性剪裁輪廓與圖案貫穿洋裝、裙子、上衣等單品，配件部分也採用同樣迷人的設計元素，包括備受喜愛的Lady D-Lite與Book Tote包款， Lady D-Joy包更以柳條材質重新演繹出新風貌。帆船與草帽元素巧妙貫穿Dioriviera系列，Dior Sun涼鞋與Dway穆勒鞋也換上時髦的厚底，同時登場的還有Dior Maison的2024夏季系列，今年推出一系列包括瑜伽墊、陽傘和躺椅等配件，以及餐具和刺繡靠墊，延續悠閒精緻的生活風格。
Dioriviera也在世界各地如海灣度假城市，開設Resort、Pop up Store期間限定店，營造沈浸式的地中海渡假體驗。Dior品牌大使Haerin、韓韶禧、車銀優都特地出席了韓國首爾聖水洞概念店（Dior Seongsu）的Dioriviera期間限定店開幕的活動。
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