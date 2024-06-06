momo購物網「COACH蔻馳官方直營旗艦店」開幕！限時4天寵奢下殺5折起

momo購物網品牌力再升級，今天（6月6日）宣布首間國際精品品牌「COACH蔻馳官方直營旗艦店」盛大開幕，旗下手袋、服飾、鞋款、小皮件及配飾等超過600件精選商品都可在momo購物網購買。COACH以精湛工藝打造的單品深受市場肯定，5月momo購物網試營運期間推升買氣月增近4成，而今夏最新的「單肩手袋」、強勢回歸的「實用大包」及經典不敗的「水桶包」，COACH蔻馳TABBY、WILLOW、MORGAN、SMITH、HANNA等系列包款更擄獲全齡消費者的心。

迎接momo購物網「COACH蔻馳官方直營旗艦店」開幕，即日起至6月9日限時4天強打「COACH開幕慶」活動，祭出眾多指定熱銷商品優惠下殺5折起，全店再加碼「指定品再享85折優惠」、「刷momo卡享5% mo幣回饋無上限」、「消費滿8,000元登記送500元mo幣（限量400名）」、「消費滿12,000元送COACH皮革卡夾」、「8折品牌神券現領現折（消費滿12,000元可用）」等多重好康，實際商品價格以商品網頁頁面顯示為準。

源自紐約的國際時尚精品品牌COACH，走在時尚流行尖端，深受全齡消費者的喜愛。今夏風靡時尚圈的包款，COACH也不缺席，像是品牌人氣雋永的「單肩手袋」一包兼具肩背與斜背兩用背法，日常上身搭配無論是正式或休閒風格都可駕馭。在momo購物網「COACH開幕慶」期間祭出本季新品「MORGAN撞色經典Logo印花單肩手袋」，復古造型與撞色設計，經典不退流行；而綴有標誌性C字鎖扣的「TABBY26單肩手袋」，以舒適柔軟的絎縫Nappa皮革打造，恣意展現各種風格；圓潤蓬感造型的「TERI 厚菱形絎縫半月包」，質感羊皮觸感，大展低調奢華。

2024年夏季再度吹起大包風潮，除了大容量托特包回歸，款式設計都以隨興自然風格呈現，更襯托出高級鬆弛感。momo購物網「COACH開幕慶」推薦今夏必收新品的「SMITH托特手袋」，皮革拼接帆布搭配刺繡Logo，簡約大氣風格展現美式休閒感；「MOLLIE經典Logo托特手袋」，包身披上滿版Logo花紋，堪稱經典中的經典；「DEMPSEY經典Logo條紋貼飾22CARRYALL手袋」，緹花織物拼接精緻牛皮，加上清爽淺卡其配上粉筆白色，為超人氣夏季色彩。