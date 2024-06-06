看好台美市場 達美航空6月7日起每天直飛西雅圖

達美航空今天宣布，6月7日正式開航台北-西雅圖航線，每天提供1班直飛航班，也是唯一白天出發的西行航班，旅客可以當天銜接轉機至美國其他城市。

看好台美市場，航空公司近期紛紛開航北美航線，包含達美航空6月開航西雅圖，中華航空7月開航西雅圖，星宇航空也將在8月開航西雅圖。

睽違7年，達美航空今天舉行記者會正式宣布重返台灣市場，6月7日將開航台北-西雅圖航線，規劃每天1班，以空中巴士A330-900neo執飛提供3種艙等4種不同的座椅體驗，也是唯一白天出發的西行航班。

達美航空亞太區副總裁莫傑夫（Jeff Moomaw）指出，隨著亞太區需求的回升，達美航空推出跨太平洋網絡的第7個直飛航線。台北出發抵達西雅圖是當地時間的下午，商務旅客可以在當天銜接波特蘭、亞特蘭大、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、拉斯維加斯等40個北美城市。

莫傑夫指出，目前達美航空從西雅圖出發的航班超過160個，飛往超過全球50個目的地，隨著台北航班開航，達美航空從西雅圖出發的跨太平洋直飛亞洲航班增至4個，包含首爾仁川、東京羽田和上海浦東。

莫傑夫說，對台灣市場非常有信心，他認為競爭是好事，有競爭才能改善及進步，且達美航空有很多優勢，像是西雅圖是達美航空的樞紐，可以提供很多轉機服務等。

莫傑夫表示，開直飛西雅圖航線主因許多企業有很多直飛需求，認為台北-西雅圖航線的市場非常強勁。