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夏季青春痘病患增2成 皮膚醫提供避痘3原則

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
皮膚科醫師林亮辰表示，青春痘就是皮脂油脂代謝異常，因此應對青春痘得要掌握3原則「減少發炎、調理角質、去除誘發」。記者鄒尚謙／攝影
皮膚科醫師林亮辰表示，青春痘就是皮脂油脂代謝異常，因此應對青春痘得要掌握3原則「減少發炎、調理角質、去除誘發」。記者鄒尚謙／攝影

夏日將至，皮膚出油量大增，天氣一熱若又悶著，恐痘痘纏身。皮膚科醫師周宛儀表示，4月起，皮膚科患者就開始增加，因青春痘與香港腳等皮膚疾病求診者增多。對抗青春痘得把握「減少發炎、調理角質、去除誘發」3原則；而痘痘肌民眾，日常保養可以減少乳液、乳霜使用，把握清潔、防曬即可。

皮膚保養不僅靠瓶瓶罐罐的保養品，日常生活習慣也至關重要。周宛儀表示，最近天氣炎熱，4月開始，皮膚科門診的患者增加2成以上，特別是青春痘與香港腳，也有兒童開始長痘痘，台灣兒童痘發生率，7至9歲3.9%，10至11歲高達38.7%，小時候的粉刺、小痘痘被忽略，長大容易形成痘疤。

周宛儀建議，家長可以在小朋友小學一年級時，開始教導怎麼清潔臉部，洗面乳的選用上儘量以「溫和」型的產品為主，並且可針對T字部位進行清潔即可；國一開始再使用全臉的清潔，並且依照皮膚狀況，選用適合的清潔產品。

皮膚科醫師林亮辰表示，應對青春痘得要掌握3原則，「減少發炎、調理角質、去除誘發」，青春痘就是皮脂油脂代謝異常，因此治療計畫上得要控制油脂品質，並且確保角質健康，讓油脂都能夠正常代謝，就可以減少許多青春痘的發生。

周宛儀指出，目前青春痘嚴重，甚至有痘疤的患者，治療上採取「先穩定，再進階」的方式，透過果酸、A酸、A醇等方式口服外用，穩定皮膚後，再考慮光電雷射治療，紅痘疤、色素疤使用三倍光雷射，凹洞疤選擇飛梭、微針電波等等，藍雷射透過熱能，非永久性影響皮脂腺，讓皮脂分泌不會太過旺盛，減少青春痘發生。

日常保養注意事項，特別是痘痘肌的民眾，周宛儀建議，清潔劑選擇溫和，洗完不會臉部乾澀，以弱酸性、非皂類的一般洗面乳即可；並在乾燥的部位擦上成分單純的保養品；最後則是要做好防曬，撐傘、戴帽子，擦好清爽型的防曬產品。

周宛儀說，痘痘肌的民眾，臉部通常油脂不缺乏，因此洗完臉後其實可以不用塗抹乳液，若自覺需要的話，可以選擇清爽型的乳液，或是精華液擇一即可。

周宛儀表示，台灣兒童痘發生率7至9歲3.9%，但10至11歲高達38.7%，小時候的粉刺、小痘痘被忽略，長大容易成為痘疤。記者鄒尚謙／攝影
周宛儀表示，台灣兒童痘發生率7至9歲3.9%，但10至11歲高達38.7%，小時候的粉刺、小痘痘被忽略，長大容易成為痘疤。記者鄒尚謙／攝影

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