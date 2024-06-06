Bottega Veneta 2024夏日形象廣告 形塑愜意義式海灘
黝黑怪奇的岩石、潮間帶被濡濕飄逸的水草、下水後的清涼、與海洋完全融為一體的馳放感，始終都是夏日海灘的無窮魅力。時尚品牌Bottega Veneta發表了2024 Summer Solstice夏日形象廣告，品牌創意總監Matthieu Blazy以「Going Places」為主軸，帶來包含墨鏡、休閒鞋、拼接材質肩背包等全系列商品，並將品牌熱愛的沙丁魚元素從包款延伸到海灘巾裡，表現義式的風趣詼諧。
本季形象廣告以海灘為題，將模特兒們悉數帶往臨海不遠的所在。礁岸、岩石、砂礫構成了自然紋理，一如布料織品所具備的圖騰花色。鋸齒狀的領片與袖口將布料未剪裁的原始感轉化成裝飾亮點；此外白色短上衣搭配黑色泳裝短褲除讓人大秀長腿，黃綠雙色的手提包更可以大容量將墨鏡、涼鞋、替換衣物一次收納，有型有款。
本季推薦單品像是淺藍色果凍質地的貓眼型墨鏡，宛如夏日甜品、清涼復古；FIN純銀裝飾耳環則結合類礦石的橘色材質，散發天然的有機氛圍。彈性的TRIP休閒鞋將讓雙腳盡情遊走於沙灘或近水處，編織帶的正面並拼接繡以Bottega Veneta布標，如在城市行走時搭配白襪也另有一番青春活力。最討喜、最具造型感的則推薦一款Solstice拼接肩背包，將近年大熱的藤編元素結合Bottega Veneta擅長的皮革編織工藝，包款兩側並有著爆炸如球狀的多彩皮鬚，展現Bottega Veneta遊走於水陸間的輕快，盡情探索、游刃有餘。
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