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Bottega Veneta 2024夏日形象廣告 形塑愜意義式海灘

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以「Going Places」為主軸，在品牌創意總監Mattiew Blazy主導下、推出了夏日形象廣告。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
以「Going Places」為主軸，在品牌創意總監Mattiew Blazy主導下、推出了夏日形象廣告。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）

黝黑怪奇的岩石、潮間帶被濡濕飄逸的水草、下水後的清涼、與海洋完全融為一體的馳放感，始終都是夏日海灘的無窮魅力。時尚品牌Bottega Veneta發表了2024 Summer Solstice夏日形象廣告，品牌創意總監Matthieu Blazy以「Going Places」為主軸，帶來包含墨鏡、休閒鞋、拼接材質肩背包等全系列商品，並將品牌熱愛的沙丁魚元素從包款延伸到海灘巾裡，表現義式的風趣詼諧。

本季形象廣告以海灘為題，將模特兒們悉數帶往臨海不遠的所在。礁岸、岩石、砂礫構成了自然紋理，一如布料織品所具備的圖騰花色。鋸齒狀的領片與袖口將布料未剪裁的原始感轉化成裝飾亮點；此外白色短上衣搭配黑色泳裝短褲除讓人大秀長腿，黃綠雙色的手提包更可以大容量將墨鏡、涼鞋、替換衣物一次收納，有型有款。

本季推薦單品像是淺藍色果凍質地的貓眼型墨鏡，宛如夏日甜品、清涼復古；FIN純銀裝飾耳環則結合類礦石的橘色材質，散發天然的有機氛圍。彈性的TRIP休閒鞋將讓雙腳盡情遊走於沙灘或近水處，編織帶的正面並拼接繡以Bottega Veneta布標，如在城市行走時搭配白襪也另有一番青春活力。最討喜、最具造型感的則推薦一款Solstice拼接肩背包，將近年大熱的藤編元素結合Bottega Veneta擅長的皮革編織工藝，包款兩側並有著爆炸如球狀的多彩皮鬚，展現Bottega Veneta遊走於水陸間的輕快，盡情探索、游刃有餘。

Bottega Veneta 淺藍色果凍感貓眼太陽眼鏡，16,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta 淺藍色果凍感貓眼太陽眼鏡，16,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta SOLSTICE 拼接材質肩背包，10萬5,000元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta SOLSTICE 拼接材質肩背包，10萬5,000元。圖／Bottega Veneta提供
海灘不必然與尼龍、運動相關，也可以是愜意而優雅的，一如Bottega Veneta在夏日系列中的風格示範。圖／翻攝自Bottega Veneta官方網站
海灘不必然與尼龍、運動相關，也可以是愜意而優雅的，一如Bottega Veneta在夏日系列中的風格示範。圖／翻攝自Bottega Veneta官方網站
Bottega Veneta FIN純銀裝飾耳環，49,600元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta FIN純銀裝飾耳環，49,600元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta TRIP休閒鞋，33200元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta TRIP休閒鞋，33200元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta 緹花針織海灘巾，18,100元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta 緹花針織海灘巾，18,100元。圖／Bottega Veneta提供

品牌 廣告 模特兒 沙灘

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