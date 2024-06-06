Bottega Veneta 2024夏日形象廣告 形塑愜意義式海灘

黝黑怪奇的岩石、潮間帶被濡濕飄逸的水草、下水後的清涼、與海洋完全融為一體的馳放感，始終都是夏日海灘的無窮魅力。時尚品牌Bottega Veneta發表了2024 Summer Solstice夏日形象廣告，品牌創意總監Matthieu Blazy以「Going Places」為主軸，帶來包含墨鏡、休閒鞋、拼接材質肩背包等全系列商品，並將品牌熱愛的沙丁魚元素從包款延伸到海灘巾裡，表現義式的風趣詼諧。

本季形象廣告以海灘為題，將模特兒們悉數帶往臨海不遠的所在。礁岸、岩石、砂礫構成了自然紋理，一如布料織品所具備的圖騰花色。鋸齒狀的領片與袖口將布料未剪裁的原始感轉化成裝飾亮點；此外白色短上衣搭配黑色泳裝短褲除讓人大秀長腿，黃綠雙色的手提包更可以大容量將墨鏡、涼鞋、替換衣物一次收納，有型有款。