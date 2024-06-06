7-ELEVEN「國際啤酒節」百款啤酒6件77折！「大人系限定思樂冰」再度回歸

7-ELEVEN鎖定夏日沁涼商機，以「風味特調」、「現打啤酒」、「經典小食」三大主題，6月12日至7月9日集結20國、逾百款世界人氣啤酒推出「國際啤酒節」，指定啤酒3件79折、6件77折，還可享加價換購下酒菜或8大啤酒品牌經典杯，限定複合店門市「酒BAR」同步響應，讓消費者輕鬆打造「療癒食系」餐酒館。同時更串聯今夏最嗨「高雄啤酒音樂節」，暢飲追星雙重享受一次滿足。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN根據內部銷售觀察，每年平均罐裝啤酒就狂銷逾千萬罐，其中光是獨家啤酒就佔了超商啤酒櫃位的3成；近年更結合消費者喜好針對「啤酒搭餐」風潮，提供上百種免自行料理的懶人即食小點選擇，其中滷味、炸物、烤物等三大人氣餐點一年可熱銷逾1,300萬份，即日起熱食區「星級饗宴－滷味」全新推出「雞胗串」、「雞心串」兩款滷味攤超人氣小菜，正宗港式滷汁鹹甜超入味，搭配蒜香辣味酸菜風味更升級。

7-ELEVEN「國際啤酒節」自6月12日至7月9日購買指定件數啤酒享折數以外，購買指定品項啤酒還能加價49元換購8大啤酒品牌杯一款或加價19元換購指定下酒料理一份；限定複合店門市「哈燒專櫃」更提供全品項商品第2件85折和「酒BAR」現打啤酒全品項任選3件79折、6件77折優惠。同步推薦全新「小零食」結構，包括免加熱、隨撕即享的魷魚絲、干貝唇等迷你包涮嘴零食，自今年初販售以來帶動銷售倍數成長。

還有另類沁涼新選擇，7-ELEVEN日前推出限定大人風味的思樂冰，受到民眾喜愛，即日起至6月25日再度重磅回歸，推薦可依個人喜好，購買大杯思樂冰（售價39元）加購傑克丹尼田納西威士忌No.7（原價69元）或傑克丹尼田納西蘋果口味威士忌（原價89元）任一瓶（50ml），享超值組合優惠價99元、119元。

2024年7-ELEVEN高雄啤酒音樂節即將於7月5日至7月7日在高雄夢時代正對面廣場登場，今年卡司陣容、舞台規模、體驗品牌更勝以往，活動內容年年創新作法、消費者好口碑加持下，帶動今年活動預售票房創歷史新高。即日起於OPENPOINT APP、ibon售票網陸續推出專屬點數優惠購票價、小七集點卡與ibon售票指定消費抽門票等超值活動，活動詳情請追蹤高雄啤酒音樂節臉書粉絲專頁。

2024年7-ELEVEN高雄啤酒音樂節卡司陣容超華麗，邀請8組韓國巨星、1組泰國藝人以及30組以上重量級台灣藝人輪番演唱；舞台規模擴大為雙舞台，主舞台寬度、LED螢幕數量、VIP搖滾區座位加倍擴大，更首度引進升降舞台、藝人演出更魔幻精采；體驗品牌匯集20大知名啤酒品牌、25家高雄人氣在地店家及1家連續6年米其林必比登推介泰國Pad Thai Fai Ta Lu餐廳進駐，7-ELEVEN體驗館也將於現場販售周邊商品，以及限定款的霜淇淋、思樂冰、冰飲品等。