身份證「2個5」送茶碗蒸！甜甜圈「10個299元」

快拿出身份證！「三商鮮五丼」推出年中慶，除了招牌牛丼現省30元之外，身份證有2個「5」，可加送「茶碗蒸」。另外Mister Donut也限時推出「10入甜甜圈299元」優惠方案，還有指定飲品買1送1。

即日起至6月14日期間，「三商鮮五丼」限時推出年中慶活動，「招牌牛丼」原價119元，限時特價89元，現省30元。另外6月6日、6月7日，凡身份證字號含有「2個5」，消費任一主餐即可獲得價值55元的「茶碗蒸」1份。除此之外，三商會員在活動期間到店消費，單筆消費滿150元，即可獲得優惠券，憑券購買「咖哩唐揚雞丼套餐」，就贈送「招牌牛丼＋中杯飲料」，價值154元。

6月的第一個星期五，被定為「國際甜甜圈日」，Mister Donut於6月7日至6月10日期間，推出「10入甜甜圈299元」的優惠價，持悠遊付/卡付款，再加贈「蜜糖波堤」1顆；6月7日起於指定門市販售「甜蜜同享卡」，每張299元，內含299元價值禮物卡，再贈「2入39元甜甜圈免費兌換券」1張。另外「檸檬四季青」及「蜂蜜四季青」可享買1送1優惠。