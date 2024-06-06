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台南最大無印良品開幕！祭出滿千折百、引入補水站

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
無印良品台南最大門市開幕，位於永康區的愛買量販店2樓。圖／無印良品提供
無印良品台南最大門市開幕，位於永康區的愛買量販店2樓。圖／無印良品提供

台南地區最大的MUJI無印良品正式開幕，選在台南市永康區，進駐愛買台南量販店的2樓，今天正式開幕。無印良品愛買台南門市占地超過440坪，是台南最大門市，完整提供服飾、美妝保養、家具家用、在地生產與開發的料理與飲品等，歡慶開幕，即日起至6月19日，單筆消費滿1千元現折1百元，以此類推；6月12日前，持開幕DM消費，不限金額送聚乙烯雙夾鏈保鮮袋乙個，每日限量100個。

在無印良品愛買台南門市中，整體以情境體驗陳列方式為主，空間有獨特的生活感，開幕期間提供服飾造型顧問SA的專業服務，可以免費御嶽，透過一對一的訪談討論，可以找到適合自己體型與顏色的穿搭。

且考慮台南氣候，為方便大家補水，也導入「補水站｣服務，以及為加速結帳，引入自助收銀配置，可使用信用卡或行動支付進行結帳。

為慶祝開幕，6月連續4週有不同特惠商品優惠，即日起至6月9日，撥水加工防水膠條帽款享優惠價499元、聚酯纖維麻收納箱系列享單品9折、化妝棉任3包特價199元；6月10～16日，指定款男女內褲任2件享9折、炻器馬克杯優惠價99～179元、米點心系列任2件享8折；6月17～23日，男女基本內衣優惠價199元、自由組合收納包系列任2件享9折、濕拖拖把組享優惠價999元；6月24～30日，撥水加工舒適休閒鞋享優惠價799元、男女99元襪款任2件享優惠價159元、芬香蠟燭系列任2件享9折。

無印良品愛買台南門市引入自助收銀配置。圖／無印良品提供
無印良品愛買台南門市引入自助收銀配置。圖／無印良品提供
無印良品台南最大門市開幕，位於永康區的愛買量販店2樓，產品種類齊全。圖／無印良品提供
無印良品台南最大門市開幕，位於永康區的愛買量販店2樓，產品種類齊全。圖／無印良品提供
無印良品台南最大門市開幕，位於永康區的愛買量販店2樓，產品種類齊全。圖／無印良品提供
無印良品台南最大門市開幕，位於永康區的愛買量販店2樓，產品種類齊全。圖／無印良品提供
無印良品台南最大門市開幕，位於永康區的愛買量販店2樓。圖／無印良品提供
無印良品台南最大門市開幕，位於永康區的愛買量販店2樓。圖／無印良品提供

台南 愛買 無印良品

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