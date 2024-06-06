聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南最大無印良品開幕！祭出滿千折百、引入補水站
台南地區最大的MUJI無印良品正式開幕，選在台南市永康區，進駐愛買台南量販店的2樓，今天正式開幕。無印良品愛買台南門市占地超過440坪，是台南最大門市，完整提供服飾、美妝保養、家具家用、在地生產與開發的料理與飲品等，歡慶開幕，即日起至6月19日，單筆消費滿1千元現折1百元，以此類推；6月12日前，持開幕DM消費，不限金額送聚乙烯雙夾鏈保鮮袋乙個，每日限量100個。
在無印良品愛買台南門市中，整體以情境體驗陳列方式為主，空間有獨特的生活感，開幕期間提供服飾造型顧問SA的專業服務，可以免費御嶽，透過一對一的訪談討論，可以找到適合自己體型與顏色的穿搭。
且考慮台南氣候，為方便大家補水，也導入「補水站｣服務，以及為加速結帳，引入自助收銀配置，可使用信用卡或行動支付進行結帳。
為慶祝開幕，6月連續4週有不同特惠商品優惠，即日起至6月9日，撥水加工防水膠條帽款享優惠價499元、聚酯纖維麻收納箱系列享單品9折、化妝棉任3包特價199元；6月10～16日，指定款男女內褲任2件享9折、炻器馬克杯優惠價99～179元、米點心系列任2件享8折；6月17～23日，男女基本內衣優惠價199元、自由組合收納包系列任2件享9折、濕拖拖把組享優惠價999元；6月24～30日，撥水加工舒適休閒鞋享優惠價799元、男女99元襪款任2件享優惠價159元、芬香蠟燭系列任2件享9折。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言