台南最大無印良品開幕！祭出滿千折百、引入補水站

台南地區最大的MUJI無印良品正式開幕，選在台南市永康區，進駐愛買台南量販店的2樓，今天正式開幕。無印良品愛買台南門市占地超過440坪，是台南最大門市，完整提供服飾、美妝保養、家具家用、在地生產與開發的料理與飲品等，歡慶開幕，即日起至6月19日，單筆消費滿1千元現折1百元，以此類推；6月12日前，持開幕DM消費，不限金額送聚乙烯雙夾鏈保鮮袋乙個，每日限量100個。

在無印良品愛買台南門市中，整體以情境體驗陳列方式為主，空間有獨特的生活感，開幕期間提供服飾造型顧問SA的專業服務，可以免費御嶽，透過一對一的訪談討論，可以找到適合自己體型與顏色的穿搭。

且考慮台南氣候，為方便大家補水，也導入「補水站｣服務，以及為加速結帳，引入自助收銀配置，可使用信用卡或行動支付進行結帳。