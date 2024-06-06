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台南抽驗50件市售飲料冰品！多家知名手搖飲腸桿菌超標

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
炎炎夏日人手一杯手搖飲，清涼又消暑，為維護民眾夏季食用飲冰品的衛生安全，台南市衛生局4月至5月抽驗50件市售飲料及冰品，其中有7件飲品、冰品檢出腸桿菌科超標，以令業者限期改善。圖／南市衛生局提供
炎炎夏日人手一杯手搖飲，清涼又消暑，為維護民眾夏季食用飲冰品的衛生安全，台南市衛生局4月至5月抽驗50件市售飲料及冰品，其中有7件飲品、冰品檢出腸桿菌科超標，以令業者限期改善。圖／南市衛生局提供

炎炎夏日人手一杯手搖飲，清涼又消暑，為維護民眾夏季食用飲冰品的衛生安全，南市衛生局4月至5月抽驗市售飲料及冰品50件中，有7件飲品、冰品檢出腸桿菌科超標，其中，包含知名飲品業者五桐號、清心、可不可熟成紅等都上榜，南市衛生局已依法通知業者限期改善。

台南市衛生局今公布4月至5月抽驗市售飲料及冰品不合格店家名單，包含「翰林茶棧-東山店」的「香檳紅茶」、新營休息站「可不可熟成紅茶」的「熟成紅茶」、「Lovi's 巷弄手工雪糕舖」的「焦糖牛奶糖雪糕」、「米苑茶行」的「松柏青」、「五桐號台南大灣店」的「清香烏龍」、「清心福全崑大店」的「特級綠茶」及「豐益冰品廠」的「漢堡冰淇淋」等，都檢出腸桿菌科超標。

其中，「米苑茶行」的「松柏青」腸桿菌科檢出值達5300 CFU/mL，標準為10CFU/mL以下，超標530倍；「清心福全崑大店」的「特級綠茶」、「五桐號台南大灣店」的「清香烏龍」也分別超標28倍、25倍，衛生局已依《食品安全衛生管理法》通知7家業者限期改善，屆期未改正者，可依法處新臺幣3萬元以上、300萬元以下不等罰鍰。

衛生局表示，微生物如超過衛生標準，表示業者在製作過程中恐存在衛生狀況不佳、溫度保存不當、食材、器具、包裝等遭受汙染等問題，已輔導業者落實製程及原料貯存須符合食品良好衛生規範準則；建議民眾購買飲料冰品時，應在2小時內應飲用完畢，以避免產生腸胃道不適等症狀發生。

炎炎夏日人手一杯手搖飲、冰品，清涼又消暑，為維護民眾夏季食用飲冰品的衛生安全，台南市衛生局4月至5月抽驗50件市售飲料及冰品，其中有7件飲品、冰品檢出腸桿菌科超標，以令業者限期改善。圖／南市衛生局提供
炎炎夏日人手一杯手搖飲、冰品，清涼又消暑，為維護民眾夏季食用飲冰品的衛生安全，台南市衛生局4月至5月抽驗50件市售飲料及冰品，其中有7件飲品、冰品檢出腸桿菌科超標，以令業者限期改善。圖／南市衛生局提供

冰品 衛生局 超標

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