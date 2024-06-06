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墨爾本高顏值行李箱「JULY」首登台 進駐大直NOKE快閃

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
來自澳洲墨爾本的JULY行李箱品牌首度跨海來台，即起至8月29日進駐大直NOKE忠泰樂生活一樓開設快閃店。圖／NOKE提供
來自澳洲墨爾本的JULY行李箱品牌首度跨海來台，即起至8月29日進駐大直NOKE忠泰樂生活一樓開設快閃店。圖／NOKE提供

來自澳洲墨爾本的JULY行李箱品牌，以獨特的蛋殼形狀和多色選擇為特色，加上細節機能設計，顏值性能兼具。品牌擴展至歐洲、美國，也是奧運的指定品牌，今年決定首度跨海來台，即起至8月29日進駐大直NOKE忠泰樂生活一樓開設快閃店。

JULY於2019 年終於推出了第一款產品——Carry On行李箱，之後持續開發更多樣的旅行必備單品，如旅行過夜包、收納袋、多功能包等。材質部分JULY選用具堅韌的100%航空級德國聚碳酸酯，四角獨特的圓潤蛋型，配有全鋁氧化防護，不用擔心行李箱的碰撞摔落，而最受使用者喜愛的SilentMoveTM360 ゚旋轉靜音輪，即使拖行在歐洲的石板路也不用感到害怕。超過20個停頓點的無極限拉桿，可以因應不同使用者提供最舒適的高度。內箱部分，提供具防水防汙內襯的隱藏式衣物換洗袋，以及可以收納更多物品的Y-Strap壓縮系統。除此之外，JULY也提供客製化服務，可一起打造專屬的獨一無二行李箱。

JULY快閃開幕期間6月10日特別推出購買即可免費客製刻印1次；消費滿25,000元送「JULY旅行收納袋4件組」。

此外，NOKE開幕滿一周年，6月7日至7月8日推出生日慶消費回饋活動，包括「會員點數放大20倍回饋」：當日消費滿5,000元，贈送會員點數1,000點。「滿額再加碼」：當日消費滿3萬元贈1,000元電子抵用券、滿6萬元加贈1,000元、滿10萬元再加贈2,000元、滿20萬元再加贈2,000元。

JULY快閃開幕期間6月10日特別推出購買即可免費客製刻印1次；消費滿25,000元送「JULY旅行收納袋4件組」。圖／NOKE提供
JULY快閃開幕期間6月10日特別推出購買即可免費客製刻印1次；消費滿25,000元送「JULY旅行收納袋4件組」。圖／NOKE提供

品牌 收納 行李箱

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