用AI養的雞！全聯獨家明星商品「黃金雞腿排肉切片」年銷破310萬盒 「鮮嫩雞胸」沒牙齒也能吃

因應健身潮流、健康需求，國人對雞肉的喜好從2019年起正式超越豬肉，國內雞肉大廠「超秦」公開採用高科技AI智慧農業系統的產線，同時揭秘通過銀髮友善認證「鮮嫩雞胸」的美味秘訣。

國際上許多科技大國同時也是農業大國，在人力短缺、飼料價格持續高漲的趨勢下，農業也陸續導入AI技術，從養殖到分切，大幅提升安全性與效率。而全聯白肉雞3款明星商品「黃金雞腿排肉切片」、「鮮嫩雞胸」和「鹽麴去骨雞腿排」，便是由超秦獨家供應，屠宰後24小時內可上架全台店鋪，3款產品日銷分別可達1萬2千盒、5千盒、5千盒，其中以黃金雞腿排肉切片最熱銷，促銷檔期甚至1天可賣出2萬盒，2023年銷售額超過2億元，逾300萬盒的年銷量，疊起來高度可達1,200座台北101大樓。

全聯更考量到銀髮族飲食需求，這3款熱賣商品皆獲得對0～99歲全年齡層友善的「無齡」標章，肉質細嫩容易咀嚼，其中，鮮嫩雞胸選用100%國產雞胸肉，與食品工業發展研究所技術合作，無添加磷酸鹽，透過獨特「嫩化」技術，運用低溫、獨家醃漬液、機器滾打按摩、靜置50分鐘，軟化肉質，消除雞胸肉纖維感，同時保持濕潤水嫩，更獲得中華穀類食品工業技術研究所（穀研所）驗證雙潔淨標章，為全聯首款榮獲雙潔淨標章及銀髮友善認證的雞肉商品，牙齦即可咀嚼，沒有牙齒的長者也能放心食用。而鹽麴去骨雞腿排則是嚴選國產雞腿肉，以鹽麴滾打醃漬入味，呈現完美鮮嫩的肉質，亦獲得穀研所驗證之雙潔淨標章。

另外，全聯更自2023年獨家導入超秦企業旗下綠野農莊的明星土雞「文昌雞」，推出文昌雞切塊和文昌雞全雞商品，最大特色是飼養在好山好水的阿里山腳下，採低密度放養、且入住具備24小時溫溼度調節的雞舍，還加入益生菌、金盞花與葉黃素等獨家飼料配方，養足16週齡，相較其他品種僅飼養約5週，文昌雞顯得更頭好壯壯，皮色金黃、帶有豐富油脂，肉質Q彈有嚼勁，做成白斬雞、鹽水雞等冷盤料理都很合適。

6月7日至6月13日年中慶期間，多款雞肉商品皆推出優惠，「黃金雞腿排肉切片」單盒爆殺價85元、「鮮嫩雞胸」單盒特價89元；6月21日至6月27日文昌雞切塊單盒特價159元。另有急凍鮮物「鮮嫩鹹酥雞」，嚴選100%國產雞肉獨家秘製調味，6月7日至6月27日單盒優惠價95元；急凍鮮物即日起至6月27日指定精肉品項任2件現折20元，快把握機會替荷包省一波。

家樂福則是自2017年起即聯手金豐盛上架「舒康雞系列產品」，看重金豐盛「全氣冷式電宰廠」降溫保鮮技術，跳脫以往水冷降溫可能的污染，有效降低生菌數，再加上2019年率先推出「金豐盛真空貼體包裝冷藏雞肉」，解決過去保麗龍包裝肉品容易滲出血水問題，更有效延長保鮮期。