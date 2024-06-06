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TORY BURCH 2025早春度假系列 隨興輕鬆搭配自己就是造型師！
在盛夏正式來臨之際，美國時尚品牌TORY BURCH也曝光了2025早春系列服飾，帶來20組的造型，既有明快的中性暖與寶石色調，還能看到義大利羊毛圈絨和剪絨天鵝絨並置的組合，多元豐富的同時還很實穿。就如同品牌創辦人兼設計師的Tory Burch女士表示「這系列是以一種更不拘一格、更輕鬆的方式組合在一起」，這意味著單穿或是混搭都不會顯得突兀。
無論是什麼品牌推出的季節度假系列，都是專為富人的旅遊計畫而生，因此又有誰能比名媛出身的Tory Burch更懂上流社會女性的穿搭需求。2025早春系列，充滿了折衷主義的特色，將復古與現代融為一體，經典又另類。而且整體來看，是一次沒有刻意組合的設計，每個單品既能疊搭，亦能單獨的存在。這是身為女性的Tory Burch在設計時考量到，當沒有時間思考時，便會快速地將衣物搭配在一起，藉以帶出隨興氛圍，讓人人都可以是自己的造型師。
同時延續了品牌自2021年起，透過非常規面料探索和輪廓與建築形式的對話，於是造就了棉質紅色鴕鳥紋仿皮裙、波希米亞風格棕色仿毛人造纖維大衣、鑲有水晶的變形蟲提花露背上衣等。更把高級與街頭風格混搭，例如其中的一條工裝多口袋褲就搭配了尖頭高跟鞋，創造出慵懶感。另外，值得一提的是2024冬季首度推出的Lee Radziwill手提包，在這系列提供了黑色漆皮、人造蟒蛇紋皮革、T Monogram緹花面料、淡灰褐色潑漆印花小牛皮款式；並帶來新款軟木托特包配以野餐籃般的金屬提把，為復古購物包款注入工業風格。
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