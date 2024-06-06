快訊

股價頻創高還祭庫藏股？台積電發重訊解釋原因

你真的會用微波爐嗎？超商「3種東西」千萬別微波 誤放恐爆炸

打馬悍將嗆「擋我選縣長」 火化場藏2026彰化政治角力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TORY BURCH 2025早春度假系列 隨興輕鬆搭配自己就是造型師！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
在盛夏正式來臨之際，美國時尚品牌TORY BURCH也曝光了2025早春系列服飾，帶來20組的造型，多元豐富的同時還很實穿。圖／TORY BURCH提供
在盛夏正式來臨之際，美國時尚品牌TORY BURCH也曝光了2025早春系列服飾，帶來20組的造型，多元豐富的同時還很實穿。圖／TORY BURCH提供

在盛夏正式來臨之際，美國時尚品牌TORY BURCH也曝光了2025早春系列服飾，帶來20組的造型，既有明快的中性暖與寶石色調，還能看到義大利羊毛圈絨和剪絨天鵝絨並置的組合，多元豐富的同時還很實穿。就如同品牌創辦人兼設計師的Tory Burch女士表示「這系列是以一種更不拘一格、更輕鬆的方式組合在一起」，這意味著單穿或是混搭都不會顯得突兀。

無論是什麼品牌推出的季節度假系列，都是專為富人的旅遊計畫而生，因此又有誰能比名媛出身的Tory Burch更懂上流社會女性的穿搭需求。2025早春系列，充滿了折衷主義的特色，將復古與現代融為一體，經典又另類。而且整體來看，是一次沒有刻意組合的設計，每個單品既能疊搭，亦能單獨的存在。這是身為女性的Tory Burch在設計時考量到，當沒有時間思考時，便會快速地將衣物搭配在一起，藉以帶出隨興氛圍，讓人人都可以是自己的造型師。

TORY BURCH 2025早春系列，依舊延續了對材質的探索，例如波希米亞風格棕色仿毛人造纖維大衣。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2025早春系列，依舊延續了對材質的探索，例如波希米亞風格棕色仿毛人造纖維大衣。圖／TORY BURCH提供

同時延續了品牌自2021年起，透過非常規面料探索和輪廓與建築形式的對話，於是造就了棉質紅色鴕鳥紋仿皮裙、波希米亞風格棕色仿毛人造纖維大衣、鑲有水晶的變形蟲提花露背上衣等。更把高級與街頭風格混搭，例如其中的一條工裝多口袋褲就搭配了尖頭高跟鞋，創造出慵懶感。另外，值得一提的是2024冬季首度推出的Lee Radziwill手提包，在這系列提供了黑色漆皮、人造蟒蛇紋皮革、T Monogram緹花面料、淡灰褐色潑漆印花小牛皮款式；並帶來新款軟木托特包配以野餐籃般的金屬提把，為復古購物包款注入工業風格。

TORY BURCH 2025早春系列，仍舊會有類似半正式禮服的設計，以應付各式派對。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2025早春系列，仍舊會有類似半正式禮服的設計，以應付各式派對。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH 2025早春系列，工裝多口袋褲搭配了尖頭高跟鞋，創造出慵懶感。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2025早春系列，工裝多口袋褲搭配了尖頭高跟鞋，創造出慵懶感。圖／TORY BURCH提供

2024冬季首度推出的Lee Radziwill手提包，在TORY BURCH 2025早春系列提供了淡灰褐色潑漆印花小牛皮款式，與人造蟒蛇皮靴款混搭。圖／TORY BURCH提供
2024冬季首度推出的Lee Radziwill手提包，在TORY BURCH 2025早春系列提供了淡灰褐色潑漆印花小牛皮款式，與人造蟒蛇皮靴款混搭。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH 2025早春系列，充滿了折衷主義的特色，將復古與現代融為一體。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2025早春系列，充滿了折衷主義的特色，將復古與現代融為一體。圖／TORY BURCH提供

TORY BURCH 2025早春系列，新款軟木托特包配以野餐籃般的金屬提把，為復古購物包款注入工業風格。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH 2025早春系列，新款軟木托特包配以野餐籃般的金屬提把，為復古購物包款注入工業風格。圖／TORY BURCH提供

品牌 義大利 設計師

延伸閱讀

不是鼻咽癌！何厚華病逝原因曝光 熊美玲淚吐內幕

裸體圍裙？aespa Giselle「穿只遮前面的A4裝跳舞」大片膚色外露粉絲炸鍋：單穿內衣都比較好

總算從阿姨→少女！關曉彤「深V半球弧線看光光」　上下都露神腿又長又直美翻

獨／隱乳教主認愛20年男友！不廝殺陳美鳳有內幕

相關新聞

TORY BURCH 2025早春度假系列 隨興輕鬆搭配自己就是造型師！

在盛夏正式來臨之際，美國時尚品牌TORY BURCH也曝光了2025早春系列服飾，帶來20組的造型，既有明快的中性暖與寶石色調，還能看到義大利羊毛圈絨和剪絨天鵝絨並置的組合，多元豐富的同時還很實穿。就如同品牌創辦人兼設計師的Tory Burch女士表示「這系列是以一種更不拘一格、更輕鬆的方式組合在一起」，這意味著單穿或是混搭都不會顯得突兀。

貼身香隨的美好！香奈兒N°5 L'EAU淡香水推水滴限定版

每個人都與香奈兒N°5，有過刻骨銘心的經歷，而2016年時，延伸而出的N°5 L’EAU 清新晨露淡香水，以獨特的清新花...

愛買量販「豐台灣」 端午節前天天滿千折百 指定商品最高再折130元

買在地、吃在地正流行，愛買量販年度重要檔期「豐台灣」，持續推廣台灣在地好物，共推出220款台灣各地農特產及77款團購夯物...

Tiffany & Co.限時概念店台北101登場 菲董聯名珠寶獨家首賣

端午連假前，百貨、商場年中檔期紛紛起跑，也準備迎接一波連假人潮。

夏日職場穿搭與度假造型 Gap都替你準備好了 根本懶人購物救星！

還記得稍早前安海瑟薇現身珠寶活動時，所搭配的Gap白色禮服嗎？品牌近年不斷的革新變化，就是要讓消費者有感改變，如同全新夏季服飾，使用繽紛印花、寬鬆剪裁與機能透氣面料，提供了從職場到海灘度假都能穿搭的款式，可以一店購足，根本就是懶人救星！

Burberry 2025春日翻玩風衣 金屬元件、騎士風再進化

英倫時尚品牌Burberry日前發表了2025的早春系列，包含Rocking Horse、Shield、Knight騎士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。