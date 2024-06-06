貼身香隨的美好！香奈兒N°5 L'EAU淡香水推水滴限定版

每個人都與香奈兒N°5，有過刻骨銘心的經歷，而2016年時，延伸而出的N°5 L’EAU 清新晨露淡香水，以獨特的清新花香，呈現出與眾不同的活力，讓每個人透過香味，找尋到真實的自我。香奈兒首次為N°5 L’EAU 清新晨露淡香水褪下經典瓶身，以獨特水滴的玻璃承裝，展現極簡風貌，以及晶瑩剔透感。

N°5 L’EAU 清新晨露淡香水呈現出透明且個性的香味，柑橘香調被乙醚烘托出迷人的氣息，結合茉莉、玫瑰及依蘭依蘭的花卉馨香，最後的香根草與西洋杉餘韻無窮，在簡單中透露出細膩感，並能彰顯出每位使用的獨特性格，或許是恬靜高雅、勇敢果決、大膽不羈、無所畏懼等多種性格，全都能容納其中。

此次全新推出的N°5 L’EAU 清新晨露淡香水水滴限定版，典藏瓶身圓潤且空靈，宛如精緻鵝卵石，隨著光線閃耀折射出光芒，彷彿時間被封存在其中，全新的水滴版本限量呈現。