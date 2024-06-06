愛買量販「豐台灣」 端午節前天天滿千折百 指定商品最高再折130元

買在地、吃在地正流行，愛買量販年度重要檔期「豐台灣」，持續推廣台灣在地好物，共推出220款台灣各地農特產及77款團購夯物，並同步推出愛買APP會員回饋3部曲，包含「端午節前購物天天享滿1000元現折100元」、「品類購物金最高現折130元」、「使用數位會員條碼結帳及累點達指定門檻再送中元節購物採買金」3大優惠，數位無紙化更環保還可享購物優惠。6月30日前使用HAPPY GO PAY單筆滿500元加贈100點HAPPY GO點數，相當於20倍大放送，限量200萬點，贈完為止。

即日起至6月10日APP會員憑電子優惠券消費全館指定商品單筆滿1,000元現折100元；6月18日前購買肉品、海鮮、熟食、冰品、碳酸飲料等指定商品，憑電子優惠券最高現折130元；結帳累點刷數位會員條碼，6月11日至7月9日期間累積達4次以上，中元檔期再送20元補貼採買金。

即日起至6月18日更集結眾多台灣知名品牌齊推滿額現折、滿額送現金券或滿額送好禮優惠，包括味王、台糖、台酒、馬玉山、樂米穀場、萬歲牌、光泉、雪芙蘭、橘子工坊、五月花等，共24個台灣品牌共襄盛舉，民生好物把握現在購入最划算。