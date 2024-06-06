Tiffany & Co.限時概念店台北101登場 菲董聯名珠寶獨家首賣

端午連假前，百貨、商場年中檔期紛紛起跑，也準備迎接一波連假人潮。

台北101購物中心今起於四樓都會廣場展開Tiffany & Co.限時概念店，將帶來Tiffany & Co.與美國知名歌手菲董(Pharrell Williams)合作的首款聯名珠寶作品─Tiffany Titan by Pharrell Williams珠寶系列。菲董以海神Poseidon的象徵符號三叉戟為靈感，與Tiffany & Co.聯手設計出充滿前衛感的高級珠寶，將在台北101的Tiffany & Co.限時概念店獨家首賣。

另外，即日起至6月30日，凡台北101會員（外籍人士需持台北101國際貴賓卡）一次購買秘境花園觀景台門票2張，即可持兌換券至台北101購物中心B1伴手禮區「六月初一」櫃位，兌換101端午限定版伴手禮「六月初一 八結蛋捲」一份（數量有限換完為止）。

台北101也設計限量「TAIPEI 101 LEED & WELL eco bag環保袋」，採用新的環保布料rPET（再生聚酯）製成，鼓勵顧客循環利用購物袋。在6月只要加入台北101官方LINE@好友並綁訂會員即可獲得限量環保袋，整個6月當日在台北101以101Pay購物單筆消費滿100元，憑APP會員可享2倍101 POINT購物金點數（部分店家除外）。

統一時代百貨台北店超給利檔期即日起至6月16日開跑，活動期間於全館指定櫃消費滿3,000元送300元，使用icash2.0或icash Pay支付滿6,000元加送300元、滿12,000元再加送300元。逛街行程與美食是最佳拍檔，統一時代百貨台北店在6月16日前推出持聯名卡可享指定餐飲天天8.8折，6月8日至6月10日連假三天推出多樣限定優惠美食，包括21 PLUS蜂蜜綠茶及BEPPIN PASTA黃金脆薯皆有買一送一優惠，還可享21Plus香草烤半雞第二件半價。

京站年中慶今日起至7月3日展開，全館服飾、鞋包滿額贈累計滿3,000元送 300 元。Q卡友持當天單筆1,499元以上京站發票就可以兌換三件式不鏽鋼餐具組1份(限量2,200份)。端午連假（6月8日至6月10日）除了伴手禮優惠，指定服飾、鞋、包品牌也有特定優惠，像是Dr. Martens消費滿3,000元現抵300元、滿5,000元現抵600元；BLANK SPACE單筆滿3,000元送冥想檀香木掛飾1個；Mango滿2,500元現抵200元；Coen新品兩件8.5折。