夏日職場穿搭與度假造型 Gap都替你準備好了 根本懶人購物救星！

還記得稍早前安海瑟薇現身珠寶活動時，所搭配的Gap白色禮服嗎？品牌近年不斷的革新變化，就是要讓消費者有感改變，如同全新夏季服飾，使用繽紛印花、寬鬆剪裁與機能透氣面料，提供了從職場到海灘度假都能穿搭的款式，可以一店購足，根本就是懶人救星！

Gap的有感變化，就幾個季度前開始，讓旗下服飾粗分為復古休閒、城市機能和質感簡約系列開始，讓每個消費者能很快地找到自己對應且喜愛的風格。像是復古休閒系列就利用條紋、撞色等繽紛元素，並結合運動風、學院風設計，重新詮釋Logo翻領短袖POLO衫、Logo鬆緊短褲與運動套裝；為女性們量身打造的Logo條紋圓領背心、連身式洋裝、百褶裙等單品。Gap也沒忘記針對上班族的穿搭需求，因此在質感簡約系列下，採用吸濕速乾及柔軟親膚面料，來迎接盛夏，帶來過去品牌少見的無袖剪裁翻領背心外套、免燙質料的西裝套裝等，凸顯優雅質感。

Gap夏季復古休閒系列利用條紋、撞色等繽紛元素，並結合運動風、學院風設計，重新詮釋Logo翻領短袖POLO衫。圖／Gap提供

另外在城市中走跳、約會吃飯，則有融入紮染、工裝等設計元素，提供多款機能性與潮流感兼具的服飾選擇的城市機能系列。男裝品項具有吸濕速乾機能以及涼感功能的圓領短袖T恤、拼接撞色短褲、紮染風格的短袖T恤及抽繩鬆緊短褲等；女裝則有Logo羅紋圓領背心、輕薄的尼龍工裝短裙及尼龍工裝吊帶褲等，即使在炎熱酷夏中也能率性沁涼的穿搭體驗。

Gap夏季城市機能系列融入紮染、工裝等設計元素，提供多款機能性與潮流感兼具的服飾選擇。圖／Gap提供

Gap夏季質感簡約系列，採用吸濕速乾及柔軟親膚面料，來迎接盛夏。圖／Gap提供

Gap女裝Logo純棉印花圓領短袖T恤，1,299元。圖／Gap提供

Gap男裝Logo純棉印花圓領短袖T恤，1,299元。圖／Gap提供

Gap女裝Logo圓領吊帶洋裝，1,499元。圖／Gap提供

Gap男裝Logo印花短袖POLO衫，1,299元。圖／Gap提供

Gap男裝Logo翻領短袖襯衫，1,499元。圖／Gap提供

Gap男裝Logo刺繡抽繩鬆緊短褲，1,299元。圖／Gap提供