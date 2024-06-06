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Burberry 2025春日翻玩風衣 金屬元件、騎士風再進化

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry近日發表了2025春日系列。圖／Burberry提供
Burberry近日發表了2025春日系列。圖／Burberry提供

英倫時尚品牌Burberry日前發表了2025的早春系列，包含Rocking Horse、Shield、Knight騎士包各自推出了新材質、新尺寸或不同包型，經典的英倫格紋依舊，同時品牌首字母B亦無所不在，散見於各式鞋履包款或服裝上的金屬配件，全系列形象視覺並邀請了中國超模劉雯入鏡、率性演繹。

大熱的「Rocking Horse」包款在本季持續進化，像是帶有Burberry格紋的水桶包、具可拆卸背帶的斜背包，以及該系列首見的鱷魚壓紋皮革與Nappa皮革。包款上出現了新款的金屬鏤空元件，展現出品牌創意總監Daniel Lee對金屬、圖騰、符碼的豐沛創造力，並豐潤了新一代Burberry風格宇宙的骨架血肉。

女性的鞋履推出具品牌首字母B裝飾的Tower高跟樂福鞋、尖頭的Bird高跟鞋並搭配雕花裝飾。開衩的格紋七分裙搭配防風、高領的短版皮外套，而跳色、鮮紅的運動風格太陽眼鏡更是神來一筆，藏入了極限與街頭的DNA。

經典的長風衣外套被改造並簡化，尤其面料與秋冬相比相對輕薄，像是以絲綢和亞麻製作，又或運用羊毛、棉質與Donegal花呢，並施以Burberry經典的英式格紋。春季畢竟是冬季剛過、溫度或還未回暖的過度季節，男士的駝色長版皮外套同樣用料相對輕薄、追求機動性，但寬鬆的高領毛衣則可保暖、又不嫌沉悶。

橄欖綠色成為新一季的色彩聚焦，無論以純色包款、格紋，或是露趾高跟鞋上的英倫玫瑰出現。燈芯絨翻領的狩獵外套加入了前幾季登場的雁鴨刺繡圖案，但模特兒手上再戴有一枚金色的騎士戒指，展現Burberry男士不拘小節、但內蘊的貴族氣韻。

全新金屬元件出現在多個不同包款上，展現Burberry創意總監Daniel Lee對於結構、符碼的掌握性。圖／Burberry提供
全新金屬元件出現在多個不同包款上，展現Burberry創意總監Daniel Lee對於結構、符碼的掌握性。圖／Burberry提供
橄欖綠色成為本季色彩主軸，並不時搭配Burberry格紋，散發鄉間的田園野趣。圖／Burberry提供
橄欖綠色成為本季色彩主軸，並不時搭配Burberry格紋，散發鄉間的田園野趣。圖／Burberry提供
已成Burberry愛用元素的英倫玫瑰，本季再度出現在高跟鞋上。圖／Burberry提供
已成Burberry愛用元素的英倫玫瑰，本季再度出現在高跟鞋上。圖／Burberry提供
宛如徽章般的小花造型成為領針、項鍊或Burberry的全新裝飾元素。圖／Burberry提供
宛如徽章般的小花造型成為領針、項鍊或Burberry的全新裝飾元素。圖／Burberry提供
中國超模劉雯被本次Burberry 2025圖／Burberry提供
中國超模劉雯被本次Burberry 2025圖／Burberry提供

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