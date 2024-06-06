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鑽戒以外？Harry Winston、PIAGET、Boucheron閃耀定情

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Harry Winston近日推薦了六月婚禮系列推薦，以女士配戴珠寶、男士配戴表款的組合，讓情侶定情之時，能有鑽戒以外的不對稱但和諧風格示範。圖／Harry Winston提供
Harry Winston近日推薦了六月婚禮系列推薦，以女士配戴珠寶、男士配戴表款的組合，讓情侶定情之時，能有鑽戒以外的不對稱但和諧風格示範。圖／Harry Winston提供

每到六月總是婚禮的旺季，然而隨著觀念與趨勢的變化，定情之物除了戒指之外，也可以是隨身珠寶、甚至是手表，足以證明承諾和信守，並或帶有見證時間的的意涵，一如包含海瑞溫斯頓（Harry Winston）、伯爵（PIAGET）、寶詩龍（Boucheron）與Qeelin，都紛紛推出、推薦了季節新品。

向來有「鑽石之王」美稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）是從紐約建立今日的珠寶帝國，除了以品牌字母縮寫的HW系列帶有夫婦（Husband & Wife）的指涉，近日發表的婚禮形象視覺中，只見女士手上有著醒目、大克拉的Classic Winston祖母綠切割鑽戒與Winston Cluster鑽石手鍊外，男士便配戴上了一款運用珍珠母貝、偏心式面盤的Ocean系列Biretrograde雙逆跳腕表，滿足男士對高級表款的愛好，同時也有珍稀此後兩人時光的延伸閱讀。

定情也意味著：兩個人各自從一個人變成了「一組人」，無論是家庭、或成為團隊的概念，都帶有彼此生活、習慣需要彼此配合、彼此轉化。伯爵（PIAGET）最經典的莫過於可轉動的Possession系列珠寶具有可旋轉設計，無論是項鍊、戒指、手鐲，加上品牌近年再將宮廷式雕刻賦予貴金屬表面，讓珠寶除了鑲嵌寶石外、更有其他煥發光彩的形式，像是日前韓星李俊昊抵台時，便在身上疊加造型了手環、項鍊、戒指等多款單品。雖然珠寶的份量感都不比大克拉鑽戒的搶眼，但輕巧隨身，或也可成為女性對男士情意的饋贈之選。

類似轉化、相容的概念也出現在法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的Quatre系列，該系列以四重紋飾結合高科技彩色陶瓷、貴金屬、鑽石，變化多端；假如以不追求鑽石的大克拉數為前提，一圈紋飾搭配第二圈小鑽的形式，讓1+1大於2的道理，不僅相似於定情、同樣適用於珠寶設計。

而定情也有著結盟、約定之意，東方珠寶品牌Qeelin的Yu Yi系列，自東方古文物得到啟發，並曾為韓星潤娥多次在公開場合配戴造型，以中型款的Yu Yi 18K玫瑰金鑽石耳環為例，溫潤的幾何線條帶有鎖住、鑰匙孔的聯想，簡約輕巧，或成對或單邊配戴，婉約大方、亦可成為定情珠寶的品味另類之選。

伯爵全球形象大使韓星李俊昊日前出席活動時，身上便疊加以多款Possession系列項鍊、手環，讓人見識了男士輕鬆運用珠寶的輕奢造型。圖／PIAGET提供
伯爵全球形象大使韓星李俊昊日前出席活動時，身上便疊加以多款Possession系列項鍊、手環，讓人見識了男士輕鬆運用珠寶的輕奢造型。圖／PIAGET提供
Qeelin Yu Yi 18K玫瑰金鑽石耳環中型款，15萬8,500元。圖／Qeelin提供
Qeelin Yu Yi 18K玫瑰金鑽石耳環中型款，15萬8,500元。圖／Qeelin提供
BOUCHERON Quatre系列白金鑽戒，價格店洽。圖／Boucheron提供
BOUCHERON Quatre系列白金鑽戒，價格店洽。圖／Boucheron提供
海瑞溫斯頓Emerald系列18毫米腕表、粉色雙圈表帶款，價格店洽。圖／Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Emerald系列18毫米腕表、粉色雙圈表帶款，價格店洽。圖／Harry Winston提供
韓團少女時代女星潤娥，日前便配戴了Qeelin的Yu Yi如意系列，一如其甜美笑容、笑得如意開懷。圖／Qeelin提供
韓團少女時代女星潤娥，日前便配戴了Qeelin的Yu Yi如意系列，一如其甜美笑容、笑得如意開懷。圖／Qeelin提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石手鐲，39萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石手鐲，39萬元。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊，18萬7,000元。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石項鍊，18萬7,000元。圖／PIAGET提供

品牌 珠寶 鑽石

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