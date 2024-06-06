鑽戒以外？Harry Winston、PIAGET、Boucheron閃耀定情

每到六月總是婚禮的旺季，然而隨著觀念與趨勢的變化，定情之物除了戒指之外，也可以是隨身珠寶、甚至是手表，足以證明承諾和信守，並或帶有見證時間的的意涵，一如包含海瑞溫斯頓（Harry Winston）、伯爵（PIAGET）、寶詩龍（Boucheron）與Qeelin，都紛紛推出、推薦了季節新品。

向來有「鑽石之王」美稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）是從紐約建立今日的珠寶帝國，除了以品牌字母縮寫的HW系列帶有夫婦（Husband & Wife）的指涉，近日發表的婚禮形象視覺中，只見女士手上有著醒目、大克拉的Classic Winston祖母綠切割鑽戒與Winston Cluster鑽石手鍊外，男士便配戴上了一款運用珍珠母貝、偏心式面盤的Ocean系列Biretrograde雙逆跳腕表，滿足男士對高級表款的愛好，同時也有珍稀此後兩人時光的延伸閱讀。

定情也意味著：兩個人各自從一個人變成了「一組人」，無論是家庭、或成為團隊的概念，都帶有彼此生活、習慣需要彼此配合、彼此轉化。伯爵（PIAGET）最經典的莫過於可轉動的Possession系列珠寶具有可旋轉設計，無論是項鍊、戒指、手鐲，加上品牌近年再將宮廷式雕刻賦予貴金屬表面，讓珠寶除了鑲嵌寶石外、更有其他煥發光彩的形式，像是日前韓星李俊昊抵台時，便在身上疊加造型了手環、項鍊、戒指等多款單品。雖然珠寶的份量感都不比大克拉鑽戒的搶眼，但輕巧隨身，或也可成為女性對男士情意的饋贈之選。

類似轉化、相容的概念也出現在法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的Quatre系列，該系列以四重紋飾結合高科技彩色陶瓷、貴金屬、鑽石，變化多端；假如以不追求鑽石的大克拉數為前提，一圈紋飾搭配第二圈小鑽的形式，讓1+1大於2的道理，不僅相似於定情、同樣適用於珠寶設計。