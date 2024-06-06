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老牌高爾夫球服飾變潮又變萌 打造期間快閃店帶來限定聯名！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Arnold Palmer自即日起到6月10日為止，選在忠孝SOGO百貨一樓門前，成立「熊YOUNG繽果室」期間快閃店。圖／Arnold Palmer提供
Arnold Palmer自即日起到6月10日為止，選在忠孝SOGO百貨一樓門前，成立「熊YOUNG繽果室」期間快閃店。圖／Arnold Palmer提供

以「雨傘」logo所為人熟知的美式休閒時尚品牌Arnold Palmer自60年代成立以來，就因為多彩又繽紛的高爾夫球服飾系列受到消費者的喜愛。今年品牌首度推出全新Young Line漾系列，一改過去的印象，打造Care Bears悠遊台灣與卡肉老ㄙ：Hello Taiwan！兩大聯名支線，並隨著期間快閃店與眾人見面。

Arnold Palmer自即日起到6月10日為止，選在忠孝SOGO百貨一樓門前，成立「熊YOUNG繽果室」期間快閃店。蘋果綠加上招牌雨傘Logo和精緻小店的型態，讓人改變了對於Arnold Palmer的印象。同時快閃店內還陳列了與Care Bears、台灣插畫家卡肉老ㄙ聯名合作系列，清新的配色與可愛圖案使用，更讓人有感Arnold Palmer的變化，不再是爸爸、叔叔輩才會選穿的品牌。像是以Care Bears彩虹熊在台灣遊玩的有趣點滴為靈感的悠遊台灣系列，就利用經典角色與台北捷運、台北101大樓、中正紀念堂等知名景點結合，帶出美式卡通與台灣元素碰撞的俏皮趣味。還選用厚磅純棉材質製成，部分更具有吸濕排汗等機能性。這系列未來也將推出與古早味冰果室、小吃攤販等台灣獨有文化結合的設計服飾。

藝人陳華受邀搶先逛Arnold Palmer「熊YOUNG繽果室」期間快閃店。圖／Arnold Palmer提供
藝人陳華受邀搶先逛Arnold Palmer「熊YOUNG繽果室」期間快閃店。圖／Arnold Palmer提供

同時，Arnold Palmer也與插畫家攜手打造卡肉老ㄙx Arnold Palmer：Hello Taiwan！系列，設計延續其著名「波波冰狗室」俏皮風格，透過抽象方式展現出多種在地特色，像是台灣黑熊、狐蝠、石虎等保育類動物，融入復古窗花及原住民圖騰中，將獨特魅力以別具巧思的設計呈現。而且這系列服飾版型寬鬆並更選用了純棉材質，既親膚又舒適，兼顧穿著體驗與自我風格展現。快閃店門口亦設置打卡區，凡於活動期間拍照上傳至Instagram，追蹤並標註品牌粉絲專頁，就能有機會免費獲得多項好禮。

Arnold Palmer「熊YOUNG繽果室」期間快閃店，陳列了與Care Bears、台灣插畫家卡肉老ㄙ聯名合作系列。圖／Arnold Palmer提供
Arnold Palmer「熊YOUNG繽果室」期間快閃店，陳列了與Care Bears、台灣插畫家卡肉老ㄙ聯名合作系列。圖／Arnold Palmer提供

熊YOUNG繽果室快閃店門口亦設置打卡區，凡於活動期間拍照上傳至Instagram，追蹤並標註品牌粉絲專頁，就能有機會免費獲得多項好禮。圖／Arnold Palmer提供
熊YOUNG繽果室快閃店門口亦設置打卡區，凡於活動期間拍照上傳至Instagram，追蹤並標註品牌粉絲專頁，就能有機會免費獲得多項好禮。圖／Arnold Palmer提供

Care Bears x Arnold Palmer聯名漁夫帽，1,450元。圖／Arnold Palmer提供
Care Bears x Arnold Palmer聯名漁夫帽，1,450元。圖／Arnold Palmer提供

卡肉老ㄙ x Arnold Palmer聯名T恤，1,850元。圖／Arnold Palmer提供
卡肉老ㄙ x Arnold Palmer聯名T恤，1,850元。圖／Arnold Palmer提供

Care Bears x Arnold Palmer聯名T恤，1,850元。圖／Arnold Palmer提供
Care Bears x Arnold Palmer聯名T恤，1,850元。圖／Arnold Palmer提供

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