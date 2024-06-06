粉絲瘋搶！「怪獸與大自然的奇幻世界」展 超萌套票熱賣中
即將於今年七月登台的「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，將大英自然史博物館領先全球的珍貴館藏，與《哈利波特》與《怪獸與牠們的產地》系列電影中的出現的道具、兩套系列書籍出版社Bloomsbury Publishing的原創藝術作品，以及受到魔法世界啟發的模型等一同展示。觀眾有機會沉浸在奇幻世界、大自然與科學所交織的氛圍中，發現到傳說中的生物及令人無法自拔的魔法故事，都是受到現實世界的大自然所啟發；同時也將了解受到廣大粉絲喜愛的《怪獸與牠們的產地》和《哈利波特》電影中，所出現的奇獸與現實自然界生物之間的聯繫。
整個展覽的空間十分令人驚嘆，觀眾進入展場，不僅能了解更多傳說中生物背後的故事，更能進一步探索奇幻怪獸那些與現實生物共同擁有不可思議的能力；就像電影中的紐特．斯卡曼德（Newt ScamanderTM）一樣，真實世界的科學家也不斷幫助人們了解自然界中的生物，激發大家保護這些生物的熱情。
台北展獨家推出雙人紀念套票、玻璃獸絨毛玩偶套票
為了慶祝台北為「怪獸與大自然的奇幻世界」特展亞洲首站，特別獨家推出有著奇獸設計的雙人紀念套票，極具收藏價值，此外更同步推出收藏、使用兩相宜的可愛玻璃獸絨毛玩偶套票，絕對都是粉絲們在預售優惠期間購入的絕佳選擇。最優惠價390元預售單人票、全球獨家推出極具收藏價值的899元雙人紀念套票（https://bit.ly/43YJcPx），以及玻璃獸絨毛玩偶套票（https://bit.ly/44d03hJ），目前皆熱賣中，粉絲絕不能錯過！
899元雙人紀念套票，共兩款。幻影猿+木精為A款、玻璃獸+爆角怪為B款。。圖／聯合數位文創提供。
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