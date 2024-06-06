和「五裸女」同藏家 常玉「曲膝仰臥裸女 II」上拍場
繼上月將傳奇畫家尚·米榭·巴斯奇亞1982年作品「亞摩利人獵遊」拍出近9900萬港元(約新台幣4.1億元)天價，富藝斯宣布11月舉行的香港秋季拍賣，將呈獻常玉首登拍場的「曲膝仰臥裸女 II」。此作創作於1950、60 年代，來自常玉重要巴黎藏家艾立克·愛德華（Doctor Eric Edwards）珍藏，收藏至今逾40年。
富藝斯指出，裸女是常玉畢生創作的核心主題，從20年代藝術家到達巴黎生活開始，直至60年代的晚期創作。此畫成於常玉裸女畫的巔峰時期，所創作的裸女不再如30年代以粉紅色及柔和優雅的線條來塑造裸體，改以東方山水的風韻、書法的筆觸，搭載西方現代主義。以「曲膝仰臥裸女 II」為例，其所呈現的畫面，運用有力的線條來勾勒出輪廓分明的人體，與乳白色背景形成鮮明對比。
艾立克·愛德華醫師是常玉作品重要的藏家之一，曾經收藏多件在拍場上締造成交高價的常玉作品。最為人所知的當屬創下藝術家拍賣紀錄的「五裸女」。北美館於1988年曾舉辦七位早期旅法中國畫家的回顧展，其中所有展出的常玉作品均由愛德華出借。
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