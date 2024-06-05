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檀島茶餐廳「海鹽焦糖蛋撻」新登場！再拚禮券5000元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
檀島香港餐廳推出全新「海鹽焦糖蛋撻」。圖／檀島茶餐廳提供
檀島香港餐廳推出全新「海鹽焦糖蛋撻」。圖／檀島茶餐廳提供

自1940年創立、2017年登台的「檀島香港餐廳」，為迎接登台7週年，推出全新「海鹽焦糖蛋撻」，還有鮑魚鹿茸菇燉雞湯、胡椒肚雞湯等養身湯品。6月7日至7月6日期間，參與社群活動，還有機會獲得5,000元餐券，並有多項週年慶方案，讓民眾有機會享受買1送1、點數加倍等優惠。

全新推出的「海鹽焦糖蛋撻」，內餡以獨家法式焦糖餡、法國優質天然鮮奶油精心調製，並且搭配葛宏德鹽之花，以及192層的港式酥皮，呈現甜鹹不膩的風味，每顆58元，6入320元。至於「鮑魚鹿茸菇燉雞湯」、「胡椒豬肚雞湯」，則使用台灣第一個規模化、生長全程不使用抗生素的「益活雞」為食材，以港式傳統手法製作，讓台灣民眾也能擁有港式煲湯的養生享受。

6月7日至7月6日期間，凡參與社群活動，就可享蛋撻優惠價。另外參與活動、分享自己品嚐檀島蛋撻的創意吃法，也有機會獲得餐券5,000元及海鹽焦糖蛋撻；檀島也提供限量DIY蛋撻組，讓民眾享受自製蛋撻的樂趣。加入檀島官方Line@，即有機會抽中海鹽焦糖蛋撻現折10元、港點買1送1及商品優惠券等好禮。

社群 鹿茸

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