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怪獸特展 快搶套票
即將於今年七月登台的「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，將大英自然史博物館領先全球的珍貴館藏，與「哈利波特」與「怪獸與牠們的產地」系列電影中出現的道具、兩套系列書籍出版社的原創藝術作品，及受到魔法世界啟發的模型等共同展示。
為慶祝台北為「怪獸與大自然的奇幻世界」特展亞洲首站，獨家推出有奇獸設計的雙人紀念套票，與可愛玻璃獸絨毛玩偶套票。
最優惠價三九○元預售單人票、全球獨家推出極具收藏價值的八九九元雙人紀念套票https://bit.ly/43YJcPx，以及玻璃獸絨毛玩偶套票https://bit.ly/44d03hJ。
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