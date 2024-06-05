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鮪魚大腹、生鮭魚最高現省40元 壽司郎明星商品限時折扣
自2018年首度登台的「壽司郎」，為慶祝登台6週年，自即日起推出「6週年創業祭」，其中「日本產貝柱」、「6週年鮪魚大腹」、「生鮭魚」等特定餐點，可享不同的限時優惠，最高現省40元。同時壽司郎也與cama café攜手，推出「咖啡芒果聖代」，讓民眾享受獨特的甜點滋味。
壽司郎本次打造的「6週年創業祭」，推出鮭魚卵海鮮3貫、日本產白魽、炙烤半生長鰭鮪、廣島縣產酥炸牡蠣、青森縣產比目魚、蛋黃醬花枝軍艦、海鮮沙拉軍艦、濃厚海膽拌麵、大草蝦＆貝柱天婦羅、北海道起司舒芙蕾蛋糕等多款品項，每份40～140元不等。其中，限時登場的「日本產貝柱」，即日起至6月9日，限量特價50元，現省10元；6月10日至6月18日期間，「6週年鮪魚大腹」特價40元，現省40元；6月19日至6月23日期間，「生鮭魚」原價60元，特價50元。
除了壽司之外，壽司郎特與cama cafe攜手推出「咖啡芒果聖代」，將芒果雪花冰與咖啡冰淇淋相結合，還搭配芒果果肉、海綿蛋糕、鮮奶油、芒果碎冰、咖啡凍等配料，帶來豐富的層次感，每份120元。
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