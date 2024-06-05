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遠百竹北超級年中慶回饋高達14% 粽夏樂無敵

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
遠百竹北與新竹縣政府社會處合作，在端午來臨前夕捐贈400顆粽子給新竹縣的獨居長輩，讓長輩們能夠提前品嘗到美味粽子。圖／業者提供
遠百竹北與新竹縣政府社會處合作，在端午來臨前夕捐贈400顆粽子給新竹縣的獨居長輩，讓長輩們能夠提前品嘗到美味粽子。圖／業者提供

遠百（2903）竹北將於6月6日起至6月23日推出超級年中慶，回饋高達14%，提前搶攻暑假商機，精打細算的消費，聰明購物就趁現在。

滿千送百滿額回饋，遠百竹北年中慶18天檔期中，凡於百貨服飾當日消費滿5,000元送500元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿1萬元送1,000元；持8大銀行信用卡於全館(數位3C/MUJI除外)單筆分6期刷滿5,000元送200元、持9大銀行信用卡首5日於1F國際精品單筆分6期刷滿1萬元送500元。

善用HAPPY GO 放大術聰明消費，凡本人親持HAPPY GO卡及身分證件於8樓顧客服務中心憑卡扣200點即贈200元紅利券一張，每身分證件限換2份，數量有限，換完為止；HAPPY GO PAY再加碼全館當日單筆刷滿5,000元送100元。

遠百竹北針對即將到來的端午節，與新竹縣政府社會處合作，邀請民眾一同愛心捐贈粽子給需要幫助的獨居長輩，活動共計20天，總募得400顆粽子，並在端午前夕由遠百竹北徐為興店長代表將粽子捐贈給新竹縣政府，並由社會處陳欣怡處長代表受贈，此次活動可嘉惠縣內100位獨居長輩，讓長輩能提前聞到粽香、吃到美味，感受到佳節溫馨。

南北粽飄香，端午樂趣多，您是南部粽派，還是北粽派呢？即日起遠百竹北B2異國食品館推出《端午節禮品首選》嚴選全台從北到南各飯店、排隊名店粽子，讓您送禮自用都方便；並於6月8日舉辦甜蜜彩粽DIY、陸上搶旗挑戰賽、6月9日科學龍舟實驗室、6月10日午時立蛋求好運、搶救屈原沙包挑戰賽等一系列趣味節慶活動，讓連假趣味不無聊。

為了推廣在地客家文化，遠百竹北於6月23日在最具客家風情的七樓古厝區舉辦「朗朗上口 客語朗讀比賽」，邀請國小一至六年級的學生一起大聲說客語，並邀請專業評審進行評分，前三名的參賽者即可獲得遠東百貨商品券與獎狀，一起大聲說母語。

遠百竹北於6月8日起一連三天推出立蛋、科學龍舟體驗營等系列活動，邀請大小朋友利用科學知識及傳統活動度過端午時光。圖／業者提供
遠百竹北於6月8日起一連三天推出立蛋、科學龍舟體驗營等系列活動，邀請大小朋友利用科學知識及傳統活動度過端午時光。圖／業者提供
遠百竹北將於6月23日舉辦「朗朗上口 客語朗讀比賽」邀請國小一至六年級學生，發揮客語朗讀能力拿獎金。圖／業者提供
遠百竹北將於6月23日舉辦「朗朗上口 客語朗讀比賽」邀請國小一至六年級學生，發揮客語朗讀能力拿獎金。圖／業者提供

消費 粽子 遠百

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