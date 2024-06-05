探索工藝之美寶璣101專門店 Tradition四珍品限期展出

前往海外旅遊，不少人常選擇美術或藝術博物館，透過文化的薰陶為精神充電。然而現在不必飛往歐洲也能親炙歐式工藝精神，瑞士頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）近日正於台北101專賣店上展開「博物館珍藏巡迴展」，透過4款重量級表款展覽，帶人一探品牌Tradition系列的工藝精神、也為台北101專賣店的改裝重新開幕低調暖身。

以深色美國胡桃木和大理石為室內設計主要素材的寶璣台北101專賣店，品牌創辦人寶璣大師曾發明過無數對近代高級鐘表影響深遠的創建，包含陀飛輪、寶璣阿拉伯數字、1790年的降落傘避震器（pare-chute）、寶璣式指針，皆帶來功能或裝飾性的經典設計。 本次展出的四款Tradition骨董或經典時計包含了N°1836 Subscription單指針懷表、N°2627 Tact Watch觸摸表、N°3429 BB/11/9V6 Tradition 7027腕表，以及N°1936 CI BB/G1/9WU Tradition 7597逆跳日期表，前兩者為骨董懷表、後兩款則為現代的複雜功能之作。

其中N°1836 Subscription的61毫米表殼先經機刻雕花裝飾，單指針的大明火琺瑯面盤並具備紅寶石工字輪擒縱結構、降落傘式避震裝置，表款據信為1807年生產，距今200年以上，更是今日Tradition系列、也是Breguet時計工藝展現的先驅。N°2627 Tact Watch表殼外的金質鑲嵌珍珠指針將與機芯時針同步，因此使用者僅需觸摸、而無需透過視覺，便能感受指針位置、進而理解時間。

而當欣賞到現代的7027腕表時不難發現：這只2005年問世的表款，其開放式機芯所具備的降落傘避震裝置、機刻雕花裝飾、霧面噴砂處理鎏金底板，正還原了一如N°2627表款的機芯結構與特色，而Tradition 7597逆跳日期表則問世於2020年，在宛如18世紀末、19世紀初風格的古典風格505Q自動上鍊機芯裡，再結合當代技術力的矽擺輪游絲。原來今日的高度常自過往傳承，一如Tradition系列意味的「傳統」：精密複雜、但添加以當代創見，站在巨人的肩膀上、進而遠眺更開闊的遠方。