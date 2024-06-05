長榮航空攜乾杯推出和牛機上餐 飛美4航線全艙等供應

長榮航空今天（5日）舉行「長榮空中饗宴‧乾杯美味同享」全新機上餐點發表會，宣布與乾杯集團聯手合作，推出全新米其林星級機上餐點，由長榮航空孫嘉明總經理和乾杯集團平出莊司董事長共同主持，現場並展示皇璽桂冠艙、豪華經濟艙和經濟艙三艙等的奢華餐點，7月1日起供應於台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線。

長榮航空孫嘉明總經理表示，長榮航空為提供旅客最優質的飛行體驗，不斷致力於機上餐點的開發，提供旅客更頂級、更多元的空中饗宴，乾杯集團旗下品牌「老乾杯」是全球首間獲得米其林星級殊榮的燒肉餐廳，此次合作雙方歷經近一年的時間研發，共同設計出機上色香味俱全的和牛餐點。

乾杯集團平出莊司董事長指出，為將「令人感動的和牛美味」推廣到全世界，集團外販事業服務於各界業者，提供高品質牛肉與料理專業，成為肉品最佳的後盾。此次與長榮航空合作，將集團對頂級和牛的講究與老乾杯星級美味躍上雲端，讓飛往世界各地的旅客，在旅途中能透過和牛美味，得到味蕾與內心的滿足感。

長榮航空表示，皇璽桂冠艙網路獨享餐提供「老乾杯日本A5宮崎和牛特選牛排」及「招牌雞釜飯」，使用連續奪下4屆日本和牛奧運會冠軍的宮崎牛沙朗部位，搭配老乾杯特製馬鈴薯泥與精選配菜，豐腴多汁與柔嫩的口感，咀嚼出層層的牛脂香氣；「招牌雞釜飯」以生米與雞高湯一起炊煮，米粒保有口感也充滿濃郁香氣，成功在飛機上復刻出老乾杯長期熱銷的必點佳餚。

豪華經濟艙推出「老乾杯日本A5和牛燒肉飯」以日本A5和牛搭配乾杯燒肉醬、獨家自製韓式甘辛口味泡菜，「老乾杯日式和牛漢堡排飯」100%使用日本與澳洲和牛絞肉，以黃金比例混和製作，配上秘製酸甜鐵板淋醬及蝦夷蔥，重現道地經典日式風味。

經濟艙「乾杯經典牛五花燒肉飯」則運用BBQ夢幻單品「牛五花」，反覆測試各種厚度的的肉片擇定最佳口感，再搭配上乾杯秘製燒肉醬、自製泡菜與經典鹽蔥醬，每一口都為旅程增添愉悅的滿足感。

為慶祝長榮航空與乾杯集團強強聯手將頂級燒肉餐點推上雲端，7月1日至8月31日推出「搭長榮享乾杯」活動，活動期間搭乘長榮航空，持登機證至全台「老乾杯」或「乾杯燒肉居酒屋」用餐，即可享精選燒物-西班牙伊比利豬招待一份。