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誠品書店歷來最大特賣會 15萬件選品3折起圖書最低6本500元

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
誠品書店歷來最大特賣盛會「萬物市集」6月7日至6月23日於「誠品生活新店」3樓實驗場登場，圖為場地3D示意圖。圖／誠品提供
誠品書店歷來最大特賣盛會「萬物市集」6月7日至6月23日於「誠品生活新店」3樓實驗場登場，圖為場地3D示意圖。圖／誠品提供

主打15萬件商品全面出清、一件不留。誠品書店歷來最大特賣盛會「萬物市集」6月7日至6月23日於「誠品生活新店」3樓實驗場登場，逾15萬件中外文圖書、影音黑膠及文具禮用品海量展出，價格為歷來最甜，圖書最低6本500元、文具禮用品3折起，每日還有精選好物最低價驚喜優惠，還有日本人氣文具品牌mt、HIGHTIDE、MIDORI等誠品獨家限量商品同步現身。

特賣會現場像是哈利波特迷必收的電影藝術設計書《Harry Potter The Film Vault Volume 5》不到1折即可入手珍藏；由國際紙藝大師馬修．賴因哈特操刀的星際大戰立體書《Star Wars : The Ultimate Pop-Up Galaxy》也首度下殺3折，還有京都人氣設計品牌SOU・SOU融合經典十數、微笑等和風紋樣的分趾襪、口金包等多款誠品獨家限定商品5折起，無論你是書迷、樂迷還是文具迷，都能挖到寶。

品牌 誠品

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