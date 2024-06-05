禮客周年慶吹運動風 消費1千元抽Gogoro JEGO電動車
巴黎奧運將近，禮客6月7日至6月24日內湖店&公館店周年慶也跟著吹起運動風，周年慶期間推出單筆1,000元就有一次抽獎機會，有機會抽中價值57,980元的Gogoro JEGO電動車、家儀家電節能除濕機、JOWUA 折疊電動滑板車、Longchamp肩背包」、嘉儀家電循環扇、Wedgwood一壺兩杯午茶組、哥本哈根Royal Copenhagen餐瓷杯盤組等好禮。
內湖店也首度端出單筆5,000元送800元、再享滿8,000元送「漾客酥炸廣島生蠔」、10,000元送「漾客花壽司」等美食餐券，公館店本檔周年慶門檻降低至3,000元送500元、紅利3倍送等回饋。
迎接周年慶，禮客引進隨意鳥地方餐飲集團「隨意吧」、安琪餐飲集團新品牌「Angie’s Lounge Bistro」進駐，全新打造LEEME Collection風格選品店，引進紐約香氛品牌NY LAB紐約實驗室蠟燭香氛、致力推廣新世代南北貨的滋立集團所進駐的燕窩食品，結合居家實用性以及風格品味的日本皇室御用Noritake餐瓷、骨瓷杯、德國水晶Nachtmann紅白酒杯、威士忌杯全面特價。
隨著運動融入生活，周年慶期間推出ROOTS、EDWIN休閒、SKECHERS、PUMA、adidas、le coq sportif、K-SWISS、Royal Elastics運動慢跑、籃球服飾鞋款特價2,000元起，特別推薦K-SWISS男款慢跑鞋原價2,780元，特價1,290元；Royal Elastics運動帽原價1,570元，特價780元；PUMA運動鞋原價4,880元，特價2,990元；The North Face、Traveler、AIGLE、JOTT登山、戶外休閒服飾鞋款、夏日抗UV外套、吸濕排汗衫3折起，MERRELL水陸兩用鞋單一特價，PGA、Musingwear、Lynx、PING高爾夫服飾2,000元起，Quicksilver衝浪褲、ROXY海灘洋裝等各樣運動商品3折起優惠。
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