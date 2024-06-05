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1843年京老舖賣甜食？經典「點心包」披新衣 甜美粉嫩

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
共有六種款式、兩種尺寸的Pasticcino點心包「至臻和風」系列，其紋飾圖案是從1843年成立老舖「川島織物晟坤」的典藏資料中得到啟發，甜美、現代也古典。圖／Max Mara提供
共有六種款式、兩種尺寸的Pasticcino點心包「至臻和風」系列，其紋飾圖案是從1843年成立老舖「川島織物晟坤」的典藏資料中得到啟發，甜美、現代也古典。圖／Max Mara提供

豐富的歷史與文化資產，正是古城如羅馬、京都、里斯本等城市的迷人所在。義大利時尚品牌Weekend Max Mara日前為旗下經典單品Pasticcino Bag「點心包」展開「世界巡迴」，在威尼斯與巴黎後第三站抵達了京都，於日前發表延伸的Treasures of Japan精選系列，並與多家京都老舖聯手，帶來甜美也古典的包款選擇，並有韓國名人李可可、日本雙胞胎時尚KOL鈴木姐妹，以及西班牙時尚部落客Alexandra Pereira出席私人晚宴活動。

原本就有不同尺寸、並以兩顆宛如糖果球狀對開扣鎖為設計特色的Pasticcino「點心包」，這回披上了霧面金、鐵鏽色與焦糖色調的新衣。這些淺粉色花卉圖案、花朵與飛鳥織就的阿拉伯式藤曼花紋，出自京都老舖、1843年成立的「川島織物晟坤」（Kawashima Selkon Textile）的典藏資料，此外「中森編織工坊」（Bottega Nakamori- Kumihimo）工匠巧手編織的珠扣，則讓點心包有別於過往的金屬、更添玩味，珠扣色彩也和包款圖案呼應，但珠扣的雙色略有不同，進而帶出洋式和風的色彩變奏。

六種款式與兩種尺寸的Treasures of Japan精選系列Pasticcino「點心包」，小型款訂價28,600元、大型款訂價則約33,500元，預計將在六月到貨台灣。還沒時間去京都的話，是不是找機會先來入手一顆Weekend Max Mara的Pasticcino「點心包」呢？

Pasticcino點心包至臻和風系列，28,600元。圖／Max Mara提供
Pasticcino點心包至臻和風系列，28,600元。圖／Max Mara提供
Pasticcino點心包至臻和風系列，33,500。圖／Max Mara提供
Pasticcino點心包至臻和風系列，33,500。圖／Max Mara提供
Pasticcino點心包至臻和風系列，33,500。圖／Max Mara提供
Pasticcino點心包至臻和風系列，33,500。圖／Max Mara提供
韓國《換乘戀愛》綜藝節目成員李可可（中）、日本雙胞胎時尚KOL鈴木姐妹（右），與西班牙時尚部落客Alexandra Pereira，都出席了日前在京都舉辦的Weekend Max Mara私人晚宴，並手持品牌經典的Pasticcino Bag點心包特別版。圖／Max Mara提供
韓國《換乘戀愛》綜藝節目成員李可可（中）、日本雙胞胎時尚KOL鈴木姐妹（右），與西班牙時尚部落客Alexandra Pereira，都出席了日前在京都舉辦的Weekend Max Mara私人晚宴，並手持品牌經典的Pasticcino Bag點心包特別版。圖／Max Mara提供

京都 點心

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