1843年京老舖賣甜食？經典「點心包」披新衣 甜美粉嫩

豐富的歷史與文化資產，正是古城如羅馬、京都、里斯本等城市的迷人所在。義大利時尚品牌Weekend Max Mara日前為旗下經典單品Pasticcino Bag「點心包」展開「世界巡迴」，在威尼斯與巴黎後第三站抵達了京都，於日前發表延伸的Treasures of Japan精選系列，並與多家京都老舖聯手，帶來甜美也古典的包款選擇，並有韓國名人李可可、日本雙胞胎時尚KOL鈴木姐妹，以及西班牙時尚部落客Alexandra Pereira出席私人晚宴活動。

原本就有不同尺寸、並以兩顆宛如糖果球狀對開扣鎖為設計特色的Pasticcino「點心包」，這回披上了霧面金、鐵鏽色與焦糖色調的新衣。這些淺粉色花卉圖案、花朵與飛鳥織就的阿拉伯式藤曼花紋，出自京都老舖、1843年成立的「川島織物晟坤」（Kawashima Selkon Textile）的典藏資料，此外「中森編織工坊」（Bottega Nakamori- Kumihimo）工匠巧手編織的珠扣，則讓點心包有別於過往的金屬、更添玩味，珠扣色彩也和包款圖案呼應，但珠扣的雙色略有不同，進而帶出洋式和風的色彩變奏。