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連3天送雞翅！韓國「本村炸雞」首登台 進駐微風北車

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
本村炸雞雞翅，每份6、10、18塊，售價179、289、519元。記者陳睿中／攝影
本村炸雞雞翅，每份6、10、18塊，售價179、289、519元。記者陳睿中／攝影

來自韓國、曾被評為「紐約最美味炸雞」的「本村炸雞」，將於6月6日正式插旗台北車站微風廣場，開設全台首間門市。店內提供有本村炸雞、炸雞漢堡等炸雞餐點，還有韓式五花肉、豬肉泡菜鍋等韓式料理。為慶祝開幕，6月6日至8日，購買炸雞就贈送「雞翅（小）」1份，消費滿千也可贈送限量雞腿扇子。

「本村炸雞」自2002年於韓國釜山創立，目前包括韓國、美國、泰國、法國等10個城市均有布局，共計超過450間分店。店內除了招牌的韓式炸雞之外，也提供多種韓國料理，過去就曾被紐約時報評選為「紐約最美味炸雞」。

本村炸雞的招牌商品「本村炸雞」，以雙重油炸、手工刷醬的烹調手法，帶來外皮酥脆、雞肉多汁的口感，共計有「招牌蒜醬」、「秘製香辣」、「經典洋釀」3種口味，並且有雞翅、雞腿、無骨腿肉、雞柳、綜合等部位選擇，共有大中小3種份量，每份119～519元。以「雞腿中份（4塊）」為例，售價為229元，「雞翅小份（6塊）」則為179元。

除了招牌炸雞，店內還提供有「炸雞漢堡」、「炸韓式魚板」、「韓式五花肉」、「辣炒年糕」、「牛肉起司薯條」、「年糕香腸串」等餐點，以及海鮮豆腐鍋、豬肉泡菜鍋等韓式鍋物料理，增添餐桌豐富度。

為慶祝開幕，6月6日至6月8日期間，前20組顧客凡購買任一口味炸雞（中份或大份），即贈送小份雞翅一份（口味任選）；此外，開幕期間來店消費滿1,000元，即贈Bonchon本村炸雞限量款雞腿扇子，贈完為止。

【本村炸雞 Bonchon】

地址：台北市中正區北平西路3號2樓

電話：02-23148066

牛肉起司薯條，每份109元。記者陳睿中／攝影
牛肉起司薯條，每份109元。記者陳睿中／攝影
炸雞漢堡，每份169元。記者陳睿中／攝影
炸雞漢堡，每份169元。記者陳睿中／攝影
年糕香腸串，每份99元。記者陳睿中／攝影
年糕香腸串，每份99元。記者陳睿中／攝影
韓式五花肉，每份359元。記者陳睿中／攝影
韓式五花肉，每份359元。記者陳睿中／攝影
本村炸雞共有「招牌蒜醬」、「秘製香辣」、「經典洋釀」3種口味。記者陳睿中／攝影
本村炸雞共有「招牌蒜醬」、「秘製香辣」、「經典洋釀」3種口味。記者陳睿中／攝影
雞腿每份2、4、8塊，售價119、229、459元。記者陳睿中／攝影
雞腿每份2、4、8塊，售價119、229、459元。記者陳睿中／攝影

炸雞漢堡 雞腿

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