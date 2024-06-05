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江詩丹頓「匠藝幾何」女性藝術家聯展微風南山三日限定

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Égérie概念表集高級訂製服、頂級訂製香氛、頂級製表工藝於一身，也是全球首款高級香氛女表。圖／江詩丹頓提供
Égérie概念表集高級訂製服、頂級訂製香氛、頂級製表工藝於一身，也是全球首款高級香氛女表。圖／江詩丹頓提供

真正同時具收賞、把玩價值的骨董本就稀少，瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）近日以「匠藝幾何」（From Geometry to Artistry®）主軸，自瑞士原廠空運來台12只骨董女性時計、並邀請三位女性藝術家王淑鈴、何采柔與LUPA參展，發表全球首只高級香氛表—「Égérie概念表」，並帶來2024年度新作、高複雜珠寶女表，展出新品合計19只、總價大破1億1,000萬，限期展出。

「匠藝幾何」特展亮點首推由江詩丹頓總廠自超過1,300只骨董品中嚴選的12款手表或懷表，年代從1839到1902、1912、1930以至近代的1971，並包含掀蓋式懷表、神秘珠寶表、複合功能的二問報時，形式多元豐富。而無論是「咆哮二〇」年代的浮誇、現代主義風格的裝飾、十九世紀初以琺瑯與金雕擬現的花卉之美、新藝術風格的雕刻、裝飾藝術，都能在系列骨董品中一覽無遺、回味再三。

特展第二亮點則是三位參展的當代女性藝術家，其中曾獲白宮《美調調務院藝術獎章 Medal of Art》 的王淑鈴挑選了「吟唱的河流7」與「山的語言V」參展，畫布的複合空間一如江詩丹頓的馬爾他十字、象徵著交錯的時序與傳承。何采柔的大型數位裝置《Behind the Scene》則以日常的生活視覺賦予動態、帶來無限想像，真實也虛擬、趣味橫生。「機械騎手」與「太空航行」則出自藝術家LUPA之手，兩款作品是以複合媒材創作，也像是江詩丹頓擅長將幾何結構、重組，創造出枕形表殼的American 1921、酒桶形的Malte系列等經典表款。

首度來台，也是現場展品最特殊的「Égérie概念表」，則是由江詩丹頓、高級訂製時裝設計師殷亦晴，與法國調香大師Dominique Ropion三方共創。特別調製的香氛精華被以特殊形式編織進表帶內，並將隨配戴者手腕動作緩緩釋放出高雅香氣。此外殷亦晴再以「Égérie概念表」的理念與江詩丹頓推出一款Égérie月相限量表，讓月相的陰晴圓缺呼應高級訂製禮服的豐富層次，全球限量100只，也展現了雅緻細膩的陰翳之美。

四月在日內瓦Watches & Wonders表展上發表的2024新品：Overseas系列深綠色太陽紋面盤腕表則為首次抵台，表款共有35、41、41與42.5毫米四種尺寸，分別帶來日曆、計時碼表、兩地時間等功能，18K粉紅金的表殼與馬爾他十字鏈結，展現了曼妙、典雅的高級感，並多數具備日內瓦印記認證。「匠藝幾何」女性藝術家聯展已於即日起開展，可在官方Line帳號中開放限量名額，預約觀展連結如下：https://qrfy.io/r/n0GmWRv5Ff，已自即時起開始、並至6月7日（五）結束。

Égérie概念表集高級訂製服、頂級訂製香氛、頂級製表工藝於一身，是全球首款高級香氛女表。圖／江詩丹頓提供
Égérie概念表集高級訂製服、頂級訂製香氛、頂級製表工藝於一身，是全球首款高級香氛女表。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓「匠藝幾何」（From Geometry to Artistry®）特展，帶來「Égérie概念表」、2024新作與高複雜珠寶女表，總價破1億1,000萬，限期展出。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓「匠藝幾何」（From Geometry to Artistry®）特展，帶來「Égérie概念表」、2024新作與高複雜珠寶女表，總價破1億1,000萬，限期展出。圖／江詩丹頓提供
1923年、珠寶項鍊表，具幾何形式與裝飾的融合感，同時鏈結長度是為符合當時的長禮服，讓女士閱讀時間同時維持社交禮儀。圖／江詩丹頓提供
1923年、珠寶項鍊表，具幾何形式與裝飾的融合感，同時鏈結長度是為符合當時的長禮服，讓女士閱讀時間同時維持社交禮儀。圖／江詩丹頓提供
Égérie月相表透過精緻的面盤層次與月相，體現瑞士製表的面盤藝術。圖／江詩丹頓提供
Égérie月相表透過精緻的面盤層次與月相，體現瑞士製表的面盤藝術。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Overseas系列35毫米深綠色太陽紋面盤鑲鑽日曆表。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓Overseas系列35毫米深綠色太陽紋面盤鑲鑽日曆表。圖／江詩丹頓提供
12款骨董品的手表或懷表，年代從1839橫跨至1971，並包含掀蓋式懷表、神秘珠寶表、二問報時，形式主題多元豐富。圖／江詩丹頓提供
12款骨董品的手表或懷表，年代從1839橫跨至1971，並包含掀蓋式懷表、神秘珠寶表、二問報時，形式主題多元豐富。圖／江詩丹頓提供
1971年、18K黃金神秘女表。蜂巢狀表帶鑲嵌以青金石與白金，是手表、也是一款富裝飾藝術美的珠寶手環。圖／江詩丹頓提供
1971年、18K黃金神秘女表。蜂巢狀表帶鑲嵌以青金石與白金，是手表、也是一款富裝飾藝術美的珠寶手環。圖／江詩丹頓提供
2024新款Overseas系列深綠色太陽紋面盤腕表已全數抵台。透過18K粉紅金與綠的色彩協奏，展現了典雅的高級感。圖／江詩丹頓提供
2024新款Overseas系列深綠色太陽紋面盤腕表已全數抵台。透過18K粉紅金與綠的色彩協奏，展現了典雅的高級感。圖／江詩丹頓提供
法國調香大師Dominique Ropion揉合了薰衣草、水生香、白松香、橙花、晚香玉等多種元素，打造出運用於Égérie概念表的香氛、香氣高雅怡人。圖／江詩丹頓提供
法國調香大師Dominique Ropion揉合了薰衣草、水生香、白松香、橙花、晚香玉等多種元素，打造出運用於Égérie概念表的香氛、香氣高雅怡人。圖／江詩丹頓提供
1902年、女用懷表。表殼黃金上的雕刻受新藝術運動影響，底蓋則刻有花紋、並運用紅色半透明琺瑯。圖／江詩丹頓提供
1902年、女用懷表。表殼黃金上的雕刻受新藝術運動影響，底蓋則刻有花紋、並運用紅色半透明琺瑯。圖／江詩丹頓提供
1930年生產的掀蓋式懷表，18K黃金、正方形銀色面盤，機芯出自梵克雅寶製作RA9法分94 VNP機芯，亦可成為座鐘，是該年代一物多用的品味代表。圖／江詩丹頓提供
1930年生產的掀蓋式懷表，18K黃金、正方形銀色面盤，機芯出自梵克雅寶製作RA9法分94 VNP機芯，亦可成為座鐘，是該年代一物多用的品味代表。圖／江詩丹頓提供

日內瓦 藝術家

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