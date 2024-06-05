江詩丹頓「匠藝幾何」女性藝術家聯展微風南山三日限定

真正同時具收賞、把玩價值的骨董本就稀少，瑞士頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）近日以「匠藝幾何」（From Geometry to Artistry®）主軸，自瑞士原廠空運來台12只骨董女性時計、並邀請三位女性藝術家王淑鈴、何采柔與LUPA參展，發表全球首只高級香氛表—「Égérie概念表」，並帶來2024年度新作、高複雜珠寶女表，展出新品合計19只、總價大破1億1,000萬，限期展出。

「匠藝幾何」特展亮點首推由江詩丹頓總廠自超過1,300只骨董品中嚴選的12款手表或懷表，年代從1839到1902、1912、1930以至近代的1971，並包含掀蓋式懷表、神秘珠寶表、複合功能的二問報時，形式多元豐富。而無論是「咆哮二〇」年代的浮誇、現代主義風格的裝飾、十九世紀初以琺瑯與金雕擬現的花卉之美、新藝術風格的雕刻、裝飾藝術，都能在系列骨董品中一覽無遺、回味再三。

特展第二亮點則是三位參展的當代女性藝術家，其中曾獲白宮《美調調務院藝術獎章 Medal of Art》 的王淑鈴挑選了「吟唱的河流7」與「山的語言V」參展，畫布的複合空間一如江詩丹頓的馬爾他十字、象徵著交錯的時序與傳承。何采柔的大型數位裝置《Behind the Scene》則以日常的生活視覺賦予動態、帶來無限想像，真實也虛擬、趣味橫生。「機械騎手」與「太空航行」則出自藝術家LUPA之手，兩款作品是以複合媒材創作，也像是江詩丹頓擅長將幾何結構、重組，創造出枕形表殼的American 1921、酒桶形的Malte系列等經典表款。

首度來台，也是現場展品最特殊的「Égérie概念表」，則是由江詩丹頓、高級訂製時裝設計師殷亦晴，與法國調香大師Dominique Ropion三方共創。特別調製的香氛精華被以特殊形式編織進表帶內，並將隨配戴者手腕動作緩緩釋放出高雅香氣。此外殷亦晴再以「Égérie概念表」的理念與江詩丹頓推出一款Égérie月相限量表，讓月相的陰晴圓缺呼應高級訂製禮服的豐富層次，全球限量100只，也展現了雅緻細膩的陰翳之美。