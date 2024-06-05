專為亞洲臉孔設計！高爾宣OSN率性詮釋Ray-Ban夏季新墨鏡 修飾臉型、搭配造型一付搞定
夏天到來，那就是眼鏡品牌Ray-Ban主場了！此次更備有專為亞洲臉孔而設的新系列款式，還找來歌手高爾宣演繹，無論是想修飾臉型還是搭配造型，統統都能一付搞定。
今年Ray-Ban帶來大鏡面款太陽眼鏡，且皆為亞洲臉孔所設計，部分產品不僅修飾臉型，輕巧設計對於常需要在外走跳更是方便。Ray-Ban重心規劃寬度及鼻距，讓太陽眼鏡更貼合臉部不易滑落，輕巧堅韌材質讓配戴更為舒適自在，於顏色選用上皆採用鏡框鏡面撞色設計強化視覺對比。除了夏日必備的太陽眼鏡，Ray-Ban還以同樣概念推出光學鏡款，利用流線圓框金屬材質搭配纖細輕巧曲線設計，一應能修飾臉部稜角。另外，經典的Clubmaster光學眼鏡則再度回歸，鏡架採用半透明眉框板材與纖細金屬碰撞，多彩眉框選擇能在休閒與正式場合隨時切換，極具細節與層次的設計，隨興搭配也能成為焦點。
而台灣眼鏡潮牌BIS IN DEI則是為了高雄大統五福店重新改裝開幕，邀請人氣男團AcQUA源少年站台。BIS IN DEI還同步推出五款夏季新款太陽眼鏡鏡，均對應AcQUA源少年不同的個性風格，包括狹長窄框、Oversized大方框、貓眼型鏡框等款式，鼓勵消費者突破框架，選擇最適合自己的風格。系列包括近期流行的Matrix前衛細扁方框太陽眼鏡，整支鏡架採以鑽石菱型切邊，俐落輕盈自如，還備有紅色選擇能打造個人潮流態度。
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