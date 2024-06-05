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飛越178公尺冬山河、360迴轉鞦韆 宜蘭童玩新遊戲刺激了
今年宜蘭國際童玩藝術節有多炫？縣政府在數位部協助下，打造一座5G．AI概念的多重宇宙園區，推出多項新遊戲設施挑戰刺激極限，包括高空滑降飛越178公尺冬山河，還有離地12公尺的360度高空迴轉盪鞦韆、水上木馬等，表演團隊則有來自非洲的蒲隆地、列入聯合國世界文化遺產的秘魯剪刀舞都很特別。
縣政府文化局今召開記者會說明活動內容，今年走的是科技風，在數位發展部數位產業署協助下打造「魔方樂園」，導入3D虛擬實境AR、VR及5G運動科技的各式AI互動科技場域，民眾感受虛實空間的穿越樂趣，並與國際知名動漫IP名偵探柯南合作，推出「名偵探柯南の不思議冒險」，透過手機全園區AR互動實境解謎。
陸域遊戲非常刺激，除了有「星幻歷險」攀岩場，連接天空步道及科技廊道，另有離地12公尺的360度「星際擺盪」高空迴轉盪鞦韆，再加上跨越冬山河178公尺的「飛越銀河」高空滑降，挑戰驚奇冒險指數。
水上遊戲設施有「宇宙登陸車」、「飛碟水上木馬」、「太空中繼站」、「驚奇蟲洞」、「童心水世界」，其中宇宙登陸車與水上木馬都是新創設施，融入沉浸式多感體驗科技元素。
表演團隊方面，目前已知18國、22支民俗表演隊伍，包括第一次參與童玩節的非洲國家「蒲隆地」，被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產的秘魯「剪刀舞」，加碼集結國內馬戲、小丑、魔術、特技等表演，其中更有曾獲世界扯鈴及雜耍冠軍的「虎劇團」，出神入化的立方體及扯鈴精彩演出，值得一看。
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