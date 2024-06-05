限時3天！OKmart聯名飲品「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1

今天（6月5日）是世界環境日，OKmart鼓勵消費者環保愛地球，只要自備環保杯至全台850間門市購買OKCAFE，即享OKCAFE全品項不分大杯、中杯通通都可享現金折抵5元；即日起至6月7日限時3天同步加碼推出OKCAFE聯名飲品「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1優惠。

即日起至6月7日至OKmart全台850間門市購買OKCAFE聯名飲品「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」（原價65元），可享買1送1優惠，以OKCAFE秘魯莊園級美式咖啡為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲，爽口微甜的水蜜桃果香烘托出烏龍茶醇厚尾韻，調和OKCAFE飽滿的麥芽香氣、奶油糖細膩甜感，清爽果香與濃郁醇厚咖啡讓人驚艷。 今天（6月5日）是世界環境日，OKmart鼓勵消費者環保愛地球，只要自備環保杯至全台850間門市購買OKCAFE，即享OKCAFE全品項不分大杯、中杯都可享現金折抵5元。圖／OKmart提供